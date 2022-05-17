Доктор Мухина рассказала, что делать при ожоге борщевиком

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С наступлением весны в России активно начинает цвести борщевик Сосновский. Для растения характерна высокая скорость распространения насчет глубокого корневища, из-за чего в стране последние несколько лет наблюдается увеличение площадей, усыпанных сорняком. Все бы ничего, но в момент начала цветения борщевик представляет угрозу для человека - можно получить сильные ожоги. Как сообщает издание “Слово и Дело”, доктор Марият Мухина рассказала в ходе беседы, как оказать первую помощь пострадавшему и себе при ожоге борщевиком.При контакте с борщевиком наблюдается сильное жжение в области контакта с сорняком. Мухина объяснила, что травму можно получить от любой части растения. Все дело в фуранокумарине, который в избытке содержится в сорняке. Этот токсин начинает проявлять свои действия под воздействием ультрафиолета, то есть при солнечном свете появляется сильный ожог. Врач предостерегла, что при контакте с соком борщевикам нельзя медлить."При ожоге необходимо обильно промыть участок проточной водой в течение 3-5 минут. То есть, не получится промыть рану где-то в огороде в умывальнике. Далее накладываем стерильную повязку и 48 часов следим, чтобы на место раны не попадали прямые солнечные лучи, потому что сок борщевика – это светочувствительное вещество, которое осуществляет фотосенсибилизацию, то есть увеличивает чувствительность клеток к солнечным лучам. Фуранкумарины на солнце усиливают свои агрессивные свойства в несколько раз. Если у вас появились пузыри, нужно срочно обращаться к врачу", — рассказала Мухина.Врач объяснила, что описанный порядок помогает при поражениях кожи. В случае, если сок сорняка попал в глаза или слизистые, то необходимо как можно быстрее вызывать наряд скорой помощи, так как в ином случае может наступить смерть. Врач резюмировала, что к борщевику лучше совсем не подходить. Даже не контактируя с ним физически можно отравиться эфирными маслами.