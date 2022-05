Выбираем безопасное масло для жарки и приготовления блюд

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Семейный нутрициолог Екатерина Маркова рассказала, какие масла безопаснее использовать для жарки и приготовления пищи, а какие желательно полностью исключить.Масла — один из наиболее часто употребляемых продуктов, которые мы используем почти каждый день для приготовления различных блюд: от салатов до яичницы.«Выбирайте натуральные масла, богатые питательными веществами, фосфолипидами, жирными кислотами. Если речь идёт о растительных маслах, отдаём предпочтение нерафинированным холодного отжима. Рафинированные масла лишены всех полезных свойств и относятся к разрядку провоспалительных продуктов», — говорит эксперт.Если вы предпочитаете животные масла, пусть это будет домашнее сливочное масло, масло гхи (топленное сливочное) или гусиный жир. Следите за тем, чтобы в составе масла не было трансжиров.По максимуму убираем маргарин, спред, рафинированные и дезодированные масла. Жидкие растительные масла покупайте и храните в стеклянных бутылках темного цвета. Всегда смотрите срок годности.Не забывайте о точке дымления, когда готовите горячие блюда.«Точка дымления — это температура, при которой происходит выделение канцерогенов. Чем она выше, тем больше масло подходит для готовки».Температуры, которым подвергается масло в процессе готовки: обычная жарка на сковороде — 120-160 ?C, жарка во фритюре — 160-180 ?C, выпекание в духовке — 180 ?C.Точка дымления различных видов масла: кокосовое — 232 ?C, оливковое — 190 ?C, масло авокадо — 271 ?C, подсолнечное — 107 ?C, масло гхи — 208 ?C.Масла, которые лучше всего использовать для заправки салатов: нерафинированное оливковое масло, масло авокадо, льняное масло, тыквенное, горчичное, кунжутное, миндальное, масло виноградных косточек.