Названы неожиданные причины прибавления веса

Диетолог Елена Соломатина предупредила, что резкое сокращение количества потребляемых калорий не всегда помогает похудеть.По словам специалистки, после строгих диет люди зачастую возвращаются к прежнему образу жизни и стремительно набирают сброшенные килограммы. В итоге их вес оказывается даже больше, чем был до похудения.Другой неожиданной причиной прибавления веса Соломатина назвала алкоголь. Это, по ее словам, связано с тем, что спиртные напитки повышают уровень глюкозы в крови и провоцируют аппетит.«Пиво, например, напиток с высоким гликемическим индексом, хотя и низкокалорийный. К нему идут орешки, чипсы, и можно съесть еще очень много дополнительных калорий. Вообще, человек перестает себя контролировать после того, как выпьет»,— объяснила она.