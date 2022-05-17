Обнаружен важнейший фактор долголетие мозга

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Новое исследование выявило ключевой белок, который отвечает за долголетие стволовых клеток мозга. Он также стимулирует рост стволовых клеток рака, как утверждают учёные из Университета Ратгерса.Изначально идентифицированный в качестве необходимого для работы гормона инсулина рецептор, расположенный на нервных стволовых клетках, имеет огромное значение в деле долголетия стволовых клеток мозга. Полученные выводы очень важны для разработки в будущем методов лечения заболеваний головного мозга. Нынешнее исследование выявило специфический белок под названием рецептор инсулина, который в изобилии содержится в нервных стволовых клетках, расположенных в субвентрикулярной зоне мозга.Во время своего развития нейтральные стволовые клетки дают начало всей нервной системе, они сохраняются и во взрослом возрасте. В течение жизни эти нервные стволовые клетки производят новые нейроны и нейронные клетки, поддерживающие инфраструктуру и функционирование мозга.Отдельно учёные также сделали и ещё один вывод, когда исследовали опухоли головного мозга. Оказалось, что рецептор инсулина играет важнейшую роль в деле поддержания популяции специализированных раковых клеток головного мозга, известных как стволовые клетки глиобластомы. Когда учёные инактивировали рецептор инсулина стволовых клетках глиобластомы, то было установлено, что рост этих опухолеобразующих клеток подавляется. Науке крайне важно понимать молекулярные механизмы, имеющие решающее значение для роста и поддержания стволовых клеток мозга при нормальных и аномальных состояниях. Понимание этих сигналов может однажды привести к совершенно новым и гораздо более эффективным методам лечения заболеваний мозга.