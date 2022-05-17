Упражнения, которые могут помочь вернуть пресс молодой маме

Одна из самых больших проблем для молодых мам — возвращение к дородовой форме. У многих на это уходят не просто месяцы, а целые года. Как же ускорить процесс? Специалисты рекомендуют не только проработать режим питания, но и не лениться выполнять определенные упражнения, направленные на укрепление мышц пресса. Важный момент — все физические нагрузки можно осуществлять только после консультации со своим врачом.СтатикаЕсли верить фитнес-гуру, статические упражнения являются самыми эффективными в данном вопросе. Выполняется подобное упражнение очень просто. Вы ложитесь на спину на коврик, руки кладем за голову. Поднимаем ноги под углом 45 градусов. Держим позицию около 10 секунд, со временем увеличиваем нагрузку. Повторяем 4 раза. Если вы чувствуете боль в теле, повремените с упражнением.Подъем ногВторым по эффективности упражнением специалисты называют упражнение, в котором мы задействуем в основном ноги. Вы также ложитесь на спину и поочередно поднимаете ноги под углом 90 градусов. Затем так же медленно опускаем. Каждая нога должна быть полностью выпрямлена. Если вы не чувствуете неприятных ощущений в теле, повторяйте каждый подъем ноги по 10—15 раз.ВакуумПростое упражнение, которое можно делать практически везде. Главное, находиться в расслабленном состоянии и идеально, если вы ляжете на спину. В таком положении медленно делаем вдох, затем такой же медленный выдох, при этом живот втягиваем под ребра. Через 10 секунд расслабьте живот и снова сделайте вдох. Повторяем 7 раз.Упражнение «Лодочка»Садимся на пол, ноги при этом сгибаем в коленях. Отклоняемся назад и вытягиваем перед собой руки. Далее нам необходимо оторвать ступни от поверхности, чтобы голени были параллельны полу. При этом важно держать спину прямо. По возможности, держим такое положение 20 секунд. Повторяем раза 2—3.