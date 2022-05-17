Можно ли похудеть, занимаясь любовью — отвечают гинеколог и сексолог

В борьбе с лишним весом все средства хороши, но насколько они действенны.Совместить приятное с полезным в таком важном деле как похудение можно, уверены некоторые эксперты. Они считают, что тренировку в зале вполне можно заменить занятиями любовью. Главное в этом деле — регулярность и позитивный настрой. Тогда и фигура подтянется, и самооценка вырастет.- Конечно, чтобы снизить вес, стоит учитывать многие моменты: климакс, работу гормонов, питание, но активность в этом случае никто не отменял, она поможет сжечь энергию, укрепить мышцы и сосуды, — говорит гинеколог Екатерина Волкова. — Потеть в зале рано или поздно надоест, а «парные этюды», которые еще и придадут настроения и огонька, не потеряют актуальности.2 в 1: кардионагрузка и силовая тренировкаПо расчетам врача, за 25 минут в энергичном темпе можно потерять 105 калорий мужчине и 78 калорий женщине. И чем дольше и интенсивнее любовь, тем большее калорий сожгутся в процессе.- Напрягаются мышцы, расположенные в промежности, сразу же за ними начинает работать пресс, — перечисляет Екатерина Волкова. — Далее на рефлекторном уровне включаются ягодицы, интенсивная нагрузка приходится на все тело.Правда, для такой тренировки нужна определенная поза, когда женщина находится сверху. Помимо прокачки мышц, вы еще получите кардиотренировку, так как пульс во время секса разгоняется до 150-200 ударов в минуту.- Заметно возрастает частота дыхания, происходит выброс адреналина, мобилизуются энергетические резервы тела, уменьшается содержание глюкозы в печени, в мышечной и жировой ткани, — дополнила пользу занятий любовью Екатерина Волкова. — Но все же надо понимать, что важен комплексный подход, потому что одним сексом не похудеешь.Не движение, а гормоны- Действительно, на регулярных занятиях сексом можно похудеть, но связано это в большей степени не с физической нагрузкой, а с гормонами, которые вырабатываются в процессе: окситоцином, эндорфином, пролактином и другими, — говорит психолог, коуч, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Мария Цветкова. — Этот гормональный коктейль «включает» наш мозг, мы становимся более активными, деятельными, больше двигаемся, у нас хорошее настроение.Еще одно благотворное влияние на организм гормонов, в том, что они начинают расщеплять жиры и улучшают тонус кожи.- Что касается физической нагрузки: безусловно, секс разгоняет кровь, она лучше двигается по телу, и это позитивно влияет на сердце, но точно не заменяет кардиотренировку, — предупреждает Мария Цветкова. — Напряжение мышц тазового дна не играет роли в сжигании калорий, в отличие от включения в процесс мышц пресса, ног, ягодиц. Таким образом секс может стать важным фактором снижения веса, но прямой взаимосвязи здесь нет — секс не заменяет занятия спортом.В среднем — 25, в идеале — 40Для мало-мальски спортивного эффекта среднестатистического полового акта, скорее всего, не хватит.- Важно различать понятия секса как всего процесса и полового акта (фрикций), — предупреждает психолог Цветкова. — Среднестатистический секс длится 15-20 минут, половой акт — 7-10 минут, а у кого-то даже 3 минуты. Очевидно, что при такой статистике достичь длительности полового акта в 25 минут совсем не просто.Вообще, по данным исследований, женщине, чтобы возбудиться и испытать оргазм, потребуется минимум 20 минут, мужчине — 7 минут.- Но вообще, качественный секс длится от 40 минут, он включает в себя прелюдию, ласки, на это отводится примерно 15-25 минут, и фрикции — те же 15-25 минут, — подчеркнула Мария Цветкова. — Только в таком случае мы приблизимся к необходимому для процесса похудения необходимому параметру продолжительности.При этом во время секса женщина значительно менее активна, чем мужчина.- За исключением позы, когда женщина сверху, — оговаривается психолог. — Следовательно, чтобы более эффективно сжигать калории, придется увеличивать время занятий любовью в целом, и полового акта в частност. И выбирать позы, которые подразумевают активные движения. И все равно, вряд ли количество сожженных калорий будет значительным.Одно лечим, другое калечимС одной стороны, эксперт не исключает возможность сбросить лишние килограммы с помощью секса, и неважно, будут ли в этом процессе задействованы мышцы, эмоции или уровень гормонов. С другой стороны, предупреждает о том, что секс вовсе не предназначен для тренировок.- В этом случае мы уходит от главной ценности, — говорит Мария Цветкова. — Мы занимаемся сексом, потому что хотим получить удовольствие, потому что нам нужна разрядка, сброс напряжения, которое накопилось в теле. Также, это еще и эмоциональная разрядка, которая особенно важна для женщин.Когда мы используем секс для похудения, рискуем потерять чувство наслаждения и «остроту» процесса.- Внимание будет фокусироваться на мыслях о том, как бы потратить побольше калорий, — объяснила психолог. — Тогда есть риск дойти до момента, когда секса не хочется вообще, или секс становится не занятием любовью, а физкультурой.Есть опасность, что интерес к занятиям любовью потеряет мужчина. Все зависит от его половой конституции. Некоторые могут заниматься сексом несколько раз в день, некоторые — несколько раз, а то и один, в неделю.- Если женщина задается целью похудеть, занимаясь сексом, ей стоит искать партнера с высокой потребностью в сексе и повышенным либидо, — рекомендует Цветкова. — Однако, повторюсь, я бы не рекомендовала расставлять приоритеты таким образом, и рассматривать секс не как альтернативу спорту, а как приятное дополнение.