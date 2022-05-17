Как надежнее всего защититься от коронавируса

Глава научного центра имени Гамалеи Академик Александр Гинцбург полагает, что совмещение разных прививок даст наилучшую защиту от COVID-19. Для этого нужно провести изначальную вакцинацию уколами, а ревакцинацию - назальным препаратом.С некоторых пор в оборот вошла назальная вакцина «Спутник V», предназначенная для защиты от коронавирусной инфекции. Как и следует из её названия, препарат вводится через нос, он не требует прокалывания кожи и превосходно подходит для людей, испытывающих страх перед уколами. Но и всем остальным гражданам эта вакцина тоже пойдёт на пользу, поскольку поможет выработать максимальный уровень защиты от заражений.Александр Гинцбург считает, что именно сейчас, когда в России отмечается спад количества заражений коронавирусом, нужно наращивать прививочную кампанию. И ревакцинацию делать не уколами, а именно назальным препаратом, поскольку его сочетание с традиционными средствами для инъекций увеличивает защиту от заражения по максимуму.3 июня в России начнут испытывать прививку против ковида для детей от 6 до 11 лет. Уже сейчас ведётся подбор добровольцев. В некоторых странах мира детей вакцинируют, в других ученые все еще ведут споры о том, насколько это актуально. Риск ребёнка заболеть коронавирусом в тяжелой форме минимален, и необходимо, чтобы он превосходил риск побочных эффектов от вакцины.