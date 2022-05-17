«Тигровая кожа», онемение пальцев и еще 5 признаков стремительного разрушения сосудов

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Наши сосуды, как и сердце, почки, желудок и другие органы тоже умеют подавать сигнал SOS. Разбираемся с экспертом, как его распознать, и кому точно нужно регулярно обследоваться у кардиолога.Большинство людей знают, что сосуды — это такие маленькие трубочки, которыми пронизано наше тело. Еще все знают, что главная задача сосудов — донести кровь туда, где в ней есть потребность. Ткани нашего организма кровоснабжаются по-разному. Где потребность в энергии высокая — мышцы, мозг, кишечник — там сосудов много, где не очень, например, кожа, кости и сухожилия, там сосудов будет меньше.Самая главная роль сосудов — обеспечить каждую клеточку нашего тела кислородом и питанием. Тем не менее, как это не покажется странным, есть части нашего организма, где сосудов нет вовсе — хрящи, хрусталики, роговица. Они получают питание и кислород немного по-другому.Кардиолог, врач функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук. Специалист Клиники Пирогова на Васильевском островеУсловно мы можем разделить сосуды на крупные и мелкие, говорит кардиолог. Крупные артерии отходят от сердца и разделяются до тех пор, пока они не станут крошечными капиллярами. Площадь аорты — 2,5 квадратных см, а капиллярного русла — 2500 квадратных см — вот почему скорость движения крови по капиллярам очень низкая. Это необходимо, чтобы отдать тканям полезные компоненты и забрать ненужные. Далее мелкие капилляры снова собираются в крупные вены и возвращают кровь в сердце. Круг замыкается.Болезни вен отлично маскируютсяЕсли говорить о болезнях, то мы должны рассматривать отдельно:вены,артерии,и капилляры.Так, самая частая болезнь вен — варикозное расширение, или варикоз. У человека вены раздуваются, иногда их отчетливо видно под кожей.- Дело в том, что пораженные вены могут быть расположены достаточно глубоко под кожей — человек даже не будет догадываться, что с ними что-то не так. Важно помнить, что если поражены глубокие вены, то риски заполучить серьезную патологию сильно возрастают. В первую очередь речь идет о флеботромбозах и тромбофлебитах, — поясняет эксперт.Признаки, что срочно нужен флеболог:воспаление на коже,покраснение,повышение температуры,боли.Эти состояния лечит врач-флеболог и, как правило, в некоторых случаях приходится принимать самое радикальное решение — удаление вен (а это практически амбулаторная операция). После нее пациент должен носить утягивающие колготки или чулки.Главный ориентир — больКогда страдают артерии, то, скорее всего, речь здесь идет об атеросклерозе.- В результате изменения состояния сосудистой стенки и повышенного холестерина стенка артерии утолщается вплоть до полной закупорки и прекращения движения крови. В этом случае тот орган, который снабжается этой артерией, подвергается ишемии, — рассказывает эксперт.Главное проявление любой ишемии — боль.Если это сердце — появится стенокардия (крайняя степень — инфаркт миокарда), если сосуды шеи — можно ожидать инсульта, если артерии ног — перемежающую хромоту или гангрену.Наконец, если у человека диабет или некоторые виды аллергических или аутоиммунных заболеваний, страдают капилляры. В этом случае проблема будет локальной:омертвение пальцев ног — ими трудно шевелить,потеря чувствительности,может появиться кожная пигментация вплоть до «тигровой кожи».Кому нельзя пропускать осмотры у кардиологаТрудно сказать, какие болезни встречаются чаще — патологии вен, сердца или сосудов шеи, говорит эксперт.- Если человек записывается на прием к кардиологу, то, скорее всего, это будет пациент с ИБС, стенокардией, перенесший инфаркт, с повышенным давлением и холестерином. Если к сосудистому хирургу — с поражением сонных артерий и артерий ног или флебологу — с варикозом и тромбофлебитом, никто из нас без работы не сидит, — говорит Вадим Жук.Кому точно нужен кардиолог:Курильщикам,Тем, у кого повышено артериальное давление,Людям с повышенным сахаром крови,У кого высокий уровень «плохого» холестерина,Страдающим сахарным диабетом,Людям с лишним весом.Как понять, что пора к врачуНазревают вопросы: «По каким признакам можно понять, что в сосудах произошли изменения? Как выглядят эти изменения?»Внешне можно заподозрить проблемы с венами и капиллярами, говорит Вадим Жук. Для этого надо тщательно осматривать свои ноги спереди и сзади, особенно уделять внимание своему телу во время банных процедур.Артериальные проблемы можно заподозрить, если вдруг при нагрузке начинает что-то болеть и проходит после ее прекращения. Но на это лучше не надеяться и проходить регулярные диспансерные осмотры, которые будут включать не только ЭКГ и ЭХОКГ, но и УЗИ сосудов и анализы крови.- Понятно, что если появились эти симптомы, то к врачу точно пора. Вопрос в том, чтобы прийти как можно раньше, дабы избежать серьезных проблем. Это сложный вопрос — общего ответа на него нет. Видимо, правильнее всего ориентироваться на возраст. Например, если вы старше 40 лет, есть наследственность подобных заболеваний, вредные привычки, то тянуть точно не стоит, — говорит эксперт.Как можно укрепить сосуды и защитить себя от бляшекОтвет банален и прост — старайтесь заниматься собой, регулярно ходить пешком, хорошо спать, правильно питаться. Также не забывайте контролировать давление, гемоглобин, глюкозу и откажитесь от вредных привычек, если они у вас есть.Важная деталь: врач вам может посоветовать статины — средства, препятствующие атеросклерозу, антиагреганты или антикоагулянты, чтобы кровь не образовывала сгустков, средства, подавляющие аллергию, и препараты, влияющие на сосудистую стенку. Его рекомендации нужно обязательно соблюдать.