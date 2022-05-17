Простые слова вылетают из головы: эксперт объяснила, о чем это может говорить

Существуют определенные признаки, указывающие на то, что у человека развивается деменция — болезнь Альцгеймера, например, или другие нейродегенеративные заболевания. Какие же очень показательные симптомы требуют немедленного реагирования?Деменцией страдают 55 млн человек на планете, по данным ВОЗ. Это состояние, которое влияет на память, восприятие, внимание, речь, интеллект и серьезно сказывается на качестве повседневной жизни.Деменция — неизлечима, прогрессирует довольно быстро, но если заболевание заподозрить и выявить на ранних стадиях, вполне возможно облегчить состояние пациента и замедлить процессы ухудшения когнитивных функций.Вот пять признаков деменции, о которых предупреждают неврологи, и которые сигналят, что пора бить тревогу и обращаться за медицинской помощью. О них рассказала доктор Байо Карри-Винчелл.Существует несколько видов деменциисосудистые (как последствия инсультов, атеросклероза церебральных артерий),атрофические (болезнь Альцгеймера, болезнь Пика)смешанные.Забывать словаЛюбой человек может забыть знакомое ему и самое простое слово или с ходу подобрать подходящее определение. Это нормально — но время от времени.Но для пациентов с деменцией этот симптом характерен и возникает очень часто. Слова из памяти будто пропадают, напрочь исчезают, причем — самые простые. Этот процесс можно сравнить с засорившимся шлангом, который не пропускает воду.Дело в том, что погибающие из-за болезни нейроны препятствуют передаче информации, хранящейся в гиппокампе и энторинальной области (часть коры головного мозга, расположенной в височной доле), которые отвечают за нашу память.Забывать знакомыхНеврологи предупреждают, что пациенты с деменцией чаще всего начинают забывать обычные места, где они бывают, людей, которых знают, и события, которые случились не так давно.Происходит это из-за того, что нейроны мозга (специализированные клетки) повреждаются и препятствуют извлечению этой сохраненной информации.Не справляться с привычными деламиПациенту с деменцией требуется намного больше времени для выполнения простых задач — например, обычных и привычных домашних дел.Внезапно то, что было легким и понятным, для человека становится сложным и непростым. Задачу, которая раньше не вызывала проблем, люди с нейродегенеративными заболеваниями выполняют с трудом.Нейроны, которые отвечают за отправку сигналов в мышцы, начинают терять свою функцию. Это можно сравнить с ситуацией, когда вы заезжаете в туннель и вдруг пропадает Интернет и мобильный сигнал. Телефон у вас есть, но вы не можете позвонить и выйти в Сеть — связь потеряна.Действовать без контроляПациенты с деменцией часто ведут себя крайне импульсивно — принимают решение, не думая, без достаточного сознательного контроля, под влиянием внешних обстоятельств или в силу эмоциональных переживаний.Думать, прежде, чем действовать — это привычка и правило взрослого человека, которое воспитывается в нас годами. Но при нарушении функций коры головного мозга у пациентов со слабоумием, все меняется — в том числе, то, как человек действует и принимает решения.Не заботиться о чувствах другихДрузья и родственники почти сразу заметят, что человек, страдающий деменцией, может начать проявлять определенное безразличие к тому, что раньше его волновало и о чем он раньше заботился и переживал.Это может быть одним из самых нелегких испытаний для членов семьи и близких человека с деменцией. Человек физически остается тем, кем мы привыкли его видеть и знать, но его разум меняется и утрачивается.Ранее врач-невролог ФМБА Елена Ширшов предупредила, что стоит помнить о характерных возрастных изменениях у пожилых людей, которые ни в коем случае нельзя называть деменцией.У стареющих родственников вполне могут меняться и настроение, и отношение к другим. Не должны пугать, например, излишняя придирчивость пожилых людей, неприятие критики, постоянное повторение историй из молодости, ностальгия по событиям из прошлого, нежелание учиться чему-то новому. Это нормальный процесс возрастной трансформации личности человека.