Кардиолог Жито: как определить для себя комфортное и безопасное давление

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На главные вопросы об артериальном давлении: как правильно измерять, как действовать в критической ситуации, какая профилактика подходит гипертоникам и гипотоникам, отвечает врач-кардиолог.По данным ВОЗ, артериальная гипертензия — самое распространенное заболевание как среди мужчин, так и у женщин. Причем, по данным статистики за последние годы, женщины — более дисциплинированные пациенты. Число случаев невылеченной гипертонии среди представительниц прекрасной половины человечества снизилось на 12%.Считается, что давление у человека в норме тогда, когда сердце эффективно справляется с нагрузкой и сосуды эластичны.Но какое давление в норме у здорового человека и может ли комфортное давление быть у каждого своим?Комфортное давление- Показатели артериального давления лабильны — они меняющиеся и неустойчивые. Многие пациенты, скорее всего, замечали, что при повторном измерении давления через 10-20 минут, цифры на тонометре меняются. На это влияет множество факторов, — объясняет врач-терапевт-кардиолог Алексей Жито. — Стоит начать с того, что существует специально разработанный алгоритм измерения давления: нужно это делать, сидя на твердой поверхности, не скрещивать ноги, расслабить мышцы и не разговаривать. Разумеется, что в реальной жизни мы не всегда можем следовать инструкции.