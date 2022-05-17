Психотерапевт предупредила о вреде хронического коллективного стресса
Врач указала на то, что хронический коллективный стресс может возникать из-за катастроф, эпидемий, терактов. Это может происходить как в небольших группах, в семье и различных коллективах — например, у операторов контакт-центров экстренных служб, так и в больших сообществах, а в крупном городе его уровень выше, чем в сельской местности.
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