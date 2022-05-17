Гематолог перечислила наиболее опасные болезни крови
Эксперт обратила внимание, что и доброкачественная лимфома несет опасность.
«Доброкачественные лимфомы, характеризующиеся очень медленным ростом, тоже могут привести к летальному исходу в случае их перерождения или прогрессирования при отсутствии терапии», – объяснила гематолог.
Поэтому всем пациентам с онкогематологическими заболеваниями рекомендовано регулярное наблюдение у онколога или гематолога. При индолентных (вялотекущих) лимфомах пациент может находиться под наблюдением без лечения, отметила эксперт.
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