Гематолог перечислила наиболее опасные болезни крови

Острый лейкоз и агрессивная лимфома без необходимого лечения приводят к смертельному исходу, как и большинство заболеваний крови. Об этом «Газете.ру» рассказала заведующая обсервационным отделением НМИЦ гематологии Минздрава РФ, врач-гематолог Ольга Алешина.

Эксперт обратила внимание, что и доброкачественная лимфома несет опасность.

«Доброкачественные лимфомы, характеризующиеся очень медленным ростом, тоже могут привести к летальному исходу в случае их перерождения или прогрессирования при отсутствии терапии», – объяснила гематолог.

Поэтому всем пациентам с онкогематологическими заболеваниями рекомендовано регулярное наблюдение у онколога или гематолога. При индолентных (вялотекущих) лимфомах пациент может находиться под наблюдением без лечения, отметила эксперт.
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