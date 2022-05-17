Гематолог перечислила наиболее опасные болезни крови

Острый лейкоз и агрессивная лимфома без необходимого лечения приводят к смертельному исходу, как и большинство заболеваний крови. Об этом «Газете.ру» рассказала заведующая обсервационным отделением НМИЦ гематологии Минздрава РФ, врач-гематолог Ольга Алешина.Эксперт обратила внимание, что и доброкачественная лимфома несет опасность.«Доброкачественные лимфомы, характеризующиеся очень медленным ростом, тоже могут привести к летальному исходу в случае их перерождения или прогрессирования при отсутствии терапии», – объяснила гематолог.Поэтому всем пациентам с онкогематологическими заболеваниями рекомендовано регулярное наблюдение у онколога или гематолога. При индолентных (вялотекущих) лимфомах пациент может находиться под наблюдением без лечения, отметила эксперт.