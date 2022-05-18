Тренер перечислил принципы правильного питания

Залог хорошей физической формы — это правильное питание. При этом в крайности бросаться не стоит, лучше изменить способ приготовления пищи, сообщил учитель физической культуры, руководитель спортивного проекта Никита Калинин.Он отметил, что нельзя резко вводить строгие ограничения, например, полностью отказываться от сладкого. Для начала можно есть их в первой половине дня и постепенно сокращать количество.Нельзя, чтобы человек постоянно испытывал чувство голода. Если себя постоянно ограничивать, то в какой-то момент можно сорваться. Тогда вес будет набираться в 2-3 раза быстрее.Чтобы избавиться от лишних килограммов, стоит снизить в рационе количество мучных продуктов и неправильных жиров.— Если постоянно есть жареное и перейти на вареное, то положительный результат получится увидеть быстро. Еду можно по-разному приготовить. Приготовленные в духовке рис, овощи, мясо очень вкусные, и не надо возиться со сковородкой,— отметил Калинин в комментарии РИАМО.Также он советует готовить еду в мультиварке, а перед употреблением различных биодобавок стоит посоветоваться с врачом.