Сосуды, шкура, запрещенные добавки: эксперты назвали марки тушенки, которую лучше не покупать
Аналитики за последний месяц заметили, что в России стали покупать больше тушенки. С желанием сделать стратегический запас это не связывают, скорее дело в том, что начался сезон походов и дачный сезон. Тушенка отлично хранится даже без холодильника. Правда, если это качественная тушенка, изготовленная по стандарту из мяса и специй.
- Даже если на этикетке указан ГОСТ, это еще не значит, что тушенка соответствует всем требованиям, — предупреждают эксперты «Общественного контроля».
Что должно быть в банке
«Говядина тушеная»:
кусочки мяса массой не менее 30 граммов;
не более 17 процентов от общего объема банки;
не менее 15 процентов белка;
масса составных частей — мяса и выплавленного жира — не менее 58 процентов.
«Свинина тушеная»:
кусочки мяса массой не менее 30 граммов;
жир — не более 18 процентов;
не менее 16 процентов белка;
доля составных частей — не менее 59 процентов.
Эксперты «Общественного контроля» для проверки закупили пять образцов мясных консервов «Говядина тушеная» и пять образцов «Свинина тушеная. Это уже не первая подобная проверка. В 2018–2021 годах все приобретенные консервы не соответствовали ГОСТ 32123-2013. При этом производители выводов не делают и продолжают не соблюдать стандарты.
Какую тушенку лучше не покупать
«Говядина тушеная» (ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт»)
В первый раз на проверку этот бренд попал в 2017 году. Продукт забраковали из-за низкой массовой доли белка — 9,4 процента. В 2018 к дефициту белка добавился избыток жира, обнаружился загуститель каррагинан. В 2019 в составе появились субпродукты, в 2020 тушенка стала странного вкуса и с душком, а мясо измельчили в фарш.
В 2022 тушенка стала еще хуже, не соответствовала ГОСТу уже по пяти показателям:
вместо кусочков — спресованная масса с мышечной тканью в виде единичных кусочков, фарш;
белка 7,49 процента вместо 15 процентов;
13,1 процента жира — вместе 17 процентов,
масса составных частей всего 52,4 процента вместо 58 положенных.
Также в составе обнаружили камедь — растительную добавку, которая придает продуктам вязкость. В мясных консервах ГОСТом камедь не предусмотрена.
«Говядина тушеная» ТМ «Скопинский (ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат», Рязанская область)
Белка в банке всего 6,63 процента при норме в минимум 15 процентов, жир также не дотягивает по показателям. Плюс производитель сэкономил около 13 процентов готового продукта при фасовке.
- Консервы выглядят как спрессованная масса с небольшим количеством мышечной ткани, в составе выявлен каррагинан — растительная добавка углеводной природы, — уточнили проверяющие.
Каррагинан производят из морских водорослей и используют в качестве загустителя. Его наличие в «Говядине тушеной» — нарушение требований ГОСТа.
Кстати, консервы этого производителя также уже не первый раз оказываются среди нарушителей. Они еще ни разу не соответствовали ГОСТу, а проверяют их с 2018 года.
«Говядина тушеная» (ООО «МКК «Балтийский», Санкт-Петербург)
Практически все показатели соответствуют требованиям ГОСТ, но есть одно но — в составе выявили каррагинан.
«Свинина тушеная» (ООО «Каменский пищекомбинат» (Пензенская область)
Не соответствует требованиям по жиру и белку, а также содержит фарш и части крупных кровеносных сосудов, каррагинан и камедь.
«Свинина тушеная» (ЗАО «Лыткаринский МПЗ» (Московская область)
В этой банке — спрессованная масса с кусочками мышечной ткани, жиров и субпродуктов. Из посторонних примесей — каррагинан и клетчатка.
- Клетчатку и крахмал используют для того, чтобы можно было в фарш добавить больше воды, — поясняет Александр Ишевский. — Если при традиционной технологии ее вводят от 2 до 4 процентов, то за счет использования растительных волокон можно добавить и все 20 процентов. А крахмал удерживает эту воду в готовом изделии, создавая единую структуру мясного изделия. Почувствовать наличие этих добавок на вкус обычный покупатель не сможет, поскольку производители добавляют в мясные продукты усилители вкуса и специи.
«Говядина тушеная» ТМ «Русь» (ООО «Производственная компания «Русь», Новгородская область
Мясо в этих консервах оказалось перетушенным, с привкусом горечи, не хватала белка, доля жира превышена, в составе обнаружены камедь, каррагинан, субпродукты — мясо голов.
«Говядина тушеная первый сорт» ТМ «Салют» (Мясоперерабатывающий комбинат «Салют», Ленинградская область)
Мясо оказалось перетушенным, спрессованным, это не кусковые, а фаршевые мясные консервы. Из посторонних примесей эксперты обнаружили в продукте запрещенные ГОСТом растительный белок (соевый текстурат) и растительную добавку камедь.
«Свинина тушеная высший сорт Сделано в СССР» ТМ «Салют» (Мясоперерабатывающий комбинат «Салют», Ленинградская область)
Обнаружены все те же запрещенные ГОСТом растительный белок и растительная добавка камедь.
«Говядина рубленая» ТМ «Мяспром. Натуральное качество» (ООО «МПК Потанино», Ленинградская область)
Здесь указан уже новый ГОСТ 34177-2017, он вступил в силу с 1 января 2019 года. По нему можно выпускать консервы более низкого качества — ГОСТ разрешает использовать в составе субпродукты и крахмал; делит консервы на кусковые, рубленые, фаршевые, паштетные, ветчинные и так далее.
- В «Говядине рубленой» в составе указаны говядина, жир говяжий и желирующий компонент, однако на самом деле в банках были обнаружены только субпродукты с шкурой и крупными кровеносными сосудами, — предупредили проверяющие. — Белка было всего 6,04 процента, жира — с превышением — 22,4 процента.
Массовая доля всех составных частей была всего 26,2 процента, вместо необходимых 60 процентов.
А что покупать?
«Свинина тушеная» (ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», Республика Марий Эл)
Единственный образец, который соответствовал всем требованиям ГОСТ.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://doctorpiter.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий