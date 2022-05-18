Сосуды, шкура, запрещенные добавки: эксперты назвали марки тушенки, которую лучше не покупать

«Общественный контроль» проверил 10 образцов мясных консервов, выполненных по ГОСТу. Только один из них соответствовал стандартам. Все остальные изготовили не по правилам.

Аналитики за последний месяц заметили, что в России стали покупать больше тушенки. С желанием сделать стратегический запас это не связывают, скорее дело в том, что начался сезон походов и дачный сезон. Тушенка отлично хранится даже без холодильника. Правда, если это качественная тушенка, изготовленная по стандарту из мяса и специй.

- Даже если на этикетке указан ГОСТ, это еще не значит, что тушенка соответствует всем требованиям, — предупреждают эксперты «Общественного контроля».
Что должно быть в банке
«Говядина тушеная»:

кусочки мяса массой не менее 30 граммов;

не более 17 процентов от общего объема банки;

не менее 15 процентов белка;

масса составных частей — мяса и выплавленного жира — не менее 58 процентов.

«Свинина тушеная»:

кусочки мяса массой не менее 30 граммов;

жир — не более 18 процентов;

не менее 16 процентов белка;

доля составных частей — не менее 59 процентов.

Эксперты «Общественного контроля» для проверки закупили пять образцов мясных консервов «Говядина тушеная» и пять образцов «Свинина тушеная. Это уже не первая подобная проверка. В 2018–2021 годах все приобретенные консервы не соответствовали ГОСТ 32123-2013. При этом производители выводов не делают и продолжают не соблюдать стандарты.
Какую тушенку лучше не покупать

«Говядина тушеная» (ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт»)

В первый раз на проверку этот бренд попал в 2017 году. Продукт забраковали из-за низкой массовой доли белка — 9,4 процента. В 2018 к дефициту белка добавился избыток жира, обнаружился загуститель каррагинан. В 2019 в составе появились субпродукты, в 2020 тушенка стала странного вкуса и с душком, а мясо измельчили в фарш.

В 2022 тушенка стала еще хуже, не соответствовала ГОСТу уже по пяти показателям:

вместо кусочков — спресованная масса с мышечной тканью в виде единичных кусочков, фарш;

белка 7,49 процента вместо 15 процентов;

13,1 процента жира — вместе 17 процентов,

масса составных частей всего 52,4 процента вместо 58 положенных.

Также в составе обнаружили камедь — растительную добавку, которая придает продуктам вязкость. В мясных консервах ГОСТом камедь не предусмотрена.

«Говядина тушеная» ТМ «Скопинский (ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат», Рязанская область)

Белка в банке всего 6,63 процента при норме в минимум 15 процентов, жир также не дотягивает по показателям. Плюс производитель сэкономил около 13 процентов готового продукта при фасовке.

- Консервы выглядят как спрессованная масса с небольшим количеством мышечной ткани, в составе выявлен каррагинан — растительная добавка углеводной природы, — уточнили проверяющие.

Каррагинан производят из морских водорослей и используют в качестве загустителя. Его наличие в «Говядине тушеной» — нарушение требований ГОСТа.

Кстати, консервы этого производителя также уже не первый раз оказываются среди нарушителей. Они еще ни разу не соответствовали ГОСТу, а проверяют их с 2018 года.

«Говядина тушеная» (ООО «МКК «Балтийский», Санкт-Петербург)

Практически все показатели соответствуют требованиям ГОСТ, но есть одно но — в составе выявили каррагинан.

«Свинина тушеная» (ООО «Каменский пищекомбинат» (Пензенская область)

Не соответствует требованиям по жиру и белку, а также содержит фарш и части крупных кровеносных сосудов, каррагинан и камедь.

«Свинина тушеная» (ЗАО «Лыткаринский МПЗ» (Московская область)

В этой банке — спрессованная масса с кусочками мышечной ткани, жиров и субпродуктов. Из посторонних примесей — каррагинан и клетчатка.

- Клетчатку и крахмал используют для того, чтобы можно было в фарш добавить больше воды, — поясняет Александр Ишевский. — Если при традиционной технологии ее вводят от 2 до 4 процентов, то за счет использования растительных волокон можно добавить и все 20 процентов. А крахмал удерживает эту воду в готовом изделии, создавая единую структуру мясного изделия. Почувствовать наличие этих добавок на вкус обычный покупатель не сможет, поскольку производители добавляют в мясные продукты усилители вкуса и специи.

«Говядина тушеная» ТМ «Русь» (ООО «Производственная компания «Русь», Новгородская область

Мясо в этих консервах оказалось перетушенным, с привкусом горечи, не хватала белка, доля жира превышена, в составе обнаружены камедь, каррагинан, субпродукты — мясо голов.

«Говядина тушеная первый сорт» ТМ «Салют» (Мясоперерабатывающий комбинат «Салют», Ленинградская область)

Мясо оказалось перетушенным, спрессованным, это не кусковые, а фаршевые мясные консервы. Из посторонних примесей эксперты обнаружили в продукте запрещенные ГОСТом растительный белок (соевый текстурат) и растительную добавку камедь.

«Свинина тушеная высший сорт Сделано в СССР» ТМ «Салют» (Мясоперерабатывающий комбинат «Салют», Ленинградская область)

Обнаружены все те же запрещенные ГОСТом растительный белок и растительная добавка камедь.

«Говядина рубленая» ТМ «Мяспром. Натуральное качество» (ООО «МПК Потанино», Ленинградская область)

Здесь указан уже новый ГОСТ 34177-2017, он вступил в силу с 1 января 2019 года. По нему можно выпускать консервы более низкого качества — ГОСТ разрешает использовать в составе субпродукты и крахмал; делит консервы на кусковые, рубленые, фаршевые, паштетные, ветчинные и так далее.

- В «Говядине рубленой» в составе указаны говядина, жир говяжий и желирующий компонент, однако на самом деле в банках были обнаружены только субпродукты с шкурой и крупными кровеносными сосудами, — предупредили проверяющие. — Белка было всего 6,04 процента, жира — с превышением — 22,4 процента.

Массовая доля всех составных частей была всего 26,2 процента, вместо необходимых 60 процентов.
А что покупать?

«Свинина тушеная» (ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», Республика Марий Эл)

Единственный образец, который соответствовал всем требованиям ГОСТ.
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