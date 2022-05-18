Эндокринолог рассказала, можно ли доспать днем те часы, которые не доспали ночью

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врач-эндокринолог Ольга Павлова рассказала об особенностях дневного сна и о том, способен ли такой отдых компенсировать ночной недосып.Многие из тех, у кого есть возможность вздремнуть днем, не упускают такой возможности. Особенно клонит в сон во второй половине дня, после сытного обеда или интенсивной работы.Насколько полезен такой дневной отдых и, главное, не вредит ли он нашему здоровью? Вот что по этому поводу думает наш эксперт.«Можно ли компенсировать ночной недосып (научное определение — депривация) дневным сном? Можно. Но у каждого своя норма сна. В целом по популяции она достаточно растянута — от 7 до 9 часов ночного сна. Если вы будете компенсировать по 2 часа днем, то только ухудшите ситуацию», — говорит специалист.Дело в том, что засыпая в дневное время на 1,5-2 часа, мы усложняем себе вечернее засыпание. Все дело в снижении «давления сна». К концу дня оно должно нарастать, достигая пика ближе к 10 часам вечера. Тогда наш ночной отдых будет максимально эффективным.Но проспав пару часов днем, вечером отходить ко сну будет гораздо сложнее. Возникают трудности с засыпанием.Чтобы избежать таких проблем, спите в дневное время не более 30 минут. Причем делать это желательно в промежутке до 15 часов.Такой режим благотворно скажется на когнитивных функциях, повысит работоспособность, улучшит эмоциональное состояние.Однако если ваш ночной недосып составляет больше часа по времени, такой краткосрочный дневной отдых вам вряд ли поможет восстановить силы. Поэтому старайтесь отрегулировать и наладить в первую очередь все-таки полноценный ночной сон.