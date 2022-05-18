Диетолог Русакова перечислила продукты, в которых содержится больше всего антибиотиков

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Вам прописали антибиотики, а они оказались неэффективными? Возможно, во всем виновата ваша любовь к сыру с плесенью.Врачи уже давно твердят об опасности самолечения с помощью антибиотиков: подобные лекарства нельзя пить при любом недомогании. Во-первых, это нередко бесполезно. Во-вторых, если так делать, в какой-то момент возникнет привыкание — и антибиотики просто перестанут работать как надо.Впрочем, развитие устойчивости к антибиотикам может привести не только бездумный прием медикаментов: в некоторых продуктов питания также есть следы этих препаратов. О том, в каких именно, рассказала в разговоре с Ura.ru врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.Как отмечает врач, можно выделить три группы продуктов, в которых чаще всего можно встретить антибиотики:Молочные продукты;Курица;Мясо.Как правило, поясняет Русакова, в «молочку» препараты добавляют для продления срока годности. А в животноводстве медикаменты используют для того, чтобы животные не болели. Употребление таких продуктов может спровоцировать развитие устойчивости к антибиотикам.Врач-диетолог, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко сообщила, что среди молочных продуктов отдельно можно выделить сыр — именно он с высокой долей вероятности может поспособствовать развитию привыкания к антибиотикам. В особенности это касается сыра с плесенью: любители этого деликатеса нередко обнаруживают, что простые антибиотики на них не действуют.По этом причине, отмечает Лазуренко, от сыра с плесенью некоторым людям вообще отказаться. Например, этот продукт особенно вреден для тех, кто страдает от синдрома раздраженного кишечника, кандиоза, молочницы.Почему резистентность к антибиотикам — это очень плохоКазалось бы, ну что тут страшного: антибиотиков в мире много, перестал работать один препарат — можно просто перейти на другой. Однако на самом деле микробная резистентность к антибактериальным препаратам — это не проблема отдельно взятого пациента, а настоящее мировое бедствие.