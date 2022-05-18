Диетологи назвали полезные эффекты от ежедневного употребления бананов

Сладкие фрукты любят взрослые и дети и охотно их едят. Обычно это делают для удовольствия от их приятного вкуса, но оказывается, фрукт приносит организму огромную пользу.Благодаря большому количеству витаминов, особенно группы В – бананы прекрасно действуют на нервную систему, помогают восстановить суточные ритмы человека. Этот желтый фрукт помогает хорошо засыпать и легко просыпаться с бодрым самочувствием.Кроме этого, на здоровье нервной системы оказывает влияние триптофан – незаменимая аминокислота, которая присутствует в бананах. Именно с ее помощью мозг вырабатывает серотонин, или «гормон счастья».Сердечно-сосудистая система также скажет спасибо за регулярное употребление бананов. Большое количество калия, содержащегося во фрукте, помогает поддержать на нормальном уровне баланс электролитов, обеспечивая стабильную работу сердца.Защита органов зрения – так же приятный эффект от бананов в ежедневном меню. Этому помогает витамин А, которым также богат экзотический фрукт.Кроме всего вышеперечисленного, банан хорошо влияет на кишечник. Его структура и обилие клетчатки не нагружают желудок и делают пищеварение легким.Банан, который продается в кожуре, чрезвычайно удобно брать с собой в качестве перекуса, чтобы его съесть, можно даже не мыть руки. Благодаря этому можно есть их по 1-3 в день, находясь практически в любом месте.