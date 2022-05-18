Можно ли работать в ночь и как уменьшить вред от ночных смен?

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Врач-эндокринолог Ольга Павлова объяснила, чем опасны ночные смены и почему работать в ночное время суток вредно для организма.В данном случае мы не будем говорить о «совах» и «жаворонках». Ведь и те, и другие в большинстве своем ночью все-таки спят. С той разницей, что одни любят лечь попозже и поспать подольше, а другие просыпаются с рассветом.Речь именно о полноценных рабочих сменах в ночь. Ведь не секрет, что многие производственные предприятия работают круглые сутки без перерыва и обслуживающие их специалисты вынуждены работать посменно, в том числе и в ночь.«К сожалению, это очень плохие варианты для здоровья, их никак не компенсируешь. Лучший способ поправить здоровье — искать работу с нормальным графиком», — говорит доктор.Исследователи Центра медицины сна университетской клиники МГУ говорят, что такой режим крайне вреден для организма и если человек работает по такому графику годами, ночные смены рано или поздно ударят по здоровью.Особенно опасно, когда смены постоянно чередуются между собой: сутки через трое, неделю «в день», неделю «в ночь» и так далее. Организм просто не успевает адаптироваться и перестроиться на постоянно меняющийся режим.В результате нервная система пребывает в нескончаемом стрессе, нарушаются циркадные ритмы, заложенные в нас природой — днем бодрствовать, ночью отдыхать.Если ночных смен не избежать, менее вредны для здоровья постоянные ночные смены, чем «рванный», меняющийся график.