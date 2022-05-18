Переработка листьев ананаса позволяет создать средство для борьбы с лишним весом

Открытие принадлежит специалистам из Сингапура, где вопрос утилизации отходов сельского хозяйства стоит достаточно остро. Специалисты нашли способ получить пользу о того, что обычно не используется.Переработанные особым образом, листья растения, которые обычно выбрасывают, способны послужить механическим жироулавливателем. Просто во время еды нужно выпить капсулу или таблетку, и весь лишний жир адсорбируется с ее помощью.Всего один грамм волокон, получаемых из листьев ананаса, способен притянуть к себе и вывести из организма естественным путем до 40 грамм жира из пищи. Это подтвердилось в результате опытов, которые проводились в среде, имитирующей кишечник человека.«Если судить по этим результатам, одна такая капсула способна поглотить жир с большого гамбургера», – рассказывают сами разработчики о применении этого средства.Проблема лишнего веса очень актуальна для многих стран, в том числе и развитых. Не у всех людей хватает силы воли отказаться от вредной пищи. Следствие этого – проблемы со здоровьем, повышенное давление и плохой холестерин.Разработчики метода, которые уже подали заявку на получение патента для него, надеются, что их биокапсулы помогут решить эту проблему и сохранить здоровье людей.