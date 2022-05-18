Катаракту больше не будут оперировать

Вполне возможно, что операции по хирургическому исправлению катаракты проводиться больше не будут. Эксперты полагают, что это расстройство зрения станут лечить каплями.Новый метод лечения катаракты с помощью лекарств вместо хирургических операций поможет спасти зрение миллионам людей. Катаракты вызывают помутнение зрения и образование характерных непроницаемых участков (облачков) в хрусталиках глаза, которые приводят к слепоте. Сегодня это возрастное расстройство зрения обычно лечат с помощью хирургической операции по замене хрусталика.Однако исследователи из Anglia Ruskin University предложили испытать вместо хирургии лекарство против катаракты. Эксперименты с лабораторными мышами показали, что у грызунов отмечаются существенные улучшения после использования данных препаратов. Почти у половины испытуемых или у 46% острота зрения улучшилась.Катаракта вызывается дезорганизацией белков хрусталика. В результате, белки формируются в узелки, которые существенно ухудшают передачу зрительных образов в сетчатку. Для лечения мышей использовался компонент под названием VP1-001, подаваемый через глазные капли. Он восстановил организацию белков в хрусталике.