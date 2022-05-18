Как вытащить клеща правильно

Масло и бензин оставьте в покое — они не помогут избавиться от паразита.Если есть возможность, идите к врачу, как только увидите присосавшегося клеща на теле. Доктор не только вытащит паразита и обработает кожу, но ещё и сразу отправит его на анализ.Оказать помощь вам могут в ближайшем травмпункте. Отправляйтесь туда незамедлительно. Если не знаете, где он находится и как туда дозвониться, наберите номер скорой — 103, вам дадут адрес.Имейте в виду, что вероятность заболеть клещевым энцефалитом и боррелиозом зависит от длительности контакта с паразитом. Поэтому удалять его нужно очень быстро!Если не можете обратиться к врачу, извлекайте кровососа самостоятельно.Что подготовить, прежде чем вытаскивать клещаЧтобы безопасно избавиться от паразита, вам понадобятся:Латексные или резиновые перчатки либо обычный полиэтиленовый пакет. Нужно защитить кожу на случай, если вы нечаянно раздавите клеща или его слюна попадёт на вас. Через малейшую ранку вы можете занести инфекцию.Дезинфицирующее средство и вата, чтобы обработать ранку. Подойдут спирт, хлоргексидин, перекись водорода или раствор йода.Пинцет с тонкими кончиками, крепкая нитка или выкручиватель. Последним пользоваться очень удобно, но труднее найти. Он продаётся в основном в обычных и ветеринарных аптеках и в интернет-магазинах. Купить пинцет или нитки легко в магазинах бытовой химии и супермаркетах. Обязательно обращайте внимание на кончики пинцета. Они должны быть тонкими, чтобы не раздавить клеща. Плоские и широкие концы не подойдут.Баночка с плотной крышкой и ещё немного ватки, смоченной водой. Это нужно для транспортировки паразита в лабораторию.Тёплая вода и мыло. Или хотя бы влажные салфетки, чтобы протереть руки.Как вытащить клеща выкручивателемПрежде всего вымойте руки с мылом, наденьте защитные перчатки и продезинфицируйте инструмент.Аккуратно подведите выкручиватель к тельцу клеща так, чтобы паразит оказался между двумя зубцами — в расщелине. Медленно вращайте ручку вокруг своей оси, пока не достанете.Руки после этого ещё раз вымойте с мылом, а место укуса протрите дезинфицирующим средством.Как вытащить клеща пинцетомХорошенько помойте руки с мылом, наденьте защитные перчатки и продезинфицируйте инструмент.Осторожно захватите кровопийцу пинцетом как можно ближе к коже. Медленно и плавно тяните паразита вверх, без резких движений. Не вырывайте и не крутите, иначе головка может остаться в ранке.Вымойте руки в тёплой воде с мылом. После продезинфицируйте место укуса.Как вытащить клеща ниткойОчистите руки водой и мылом, наденьте защитные перчатки и дезинфицирующим средством смочите нитку.Завяжите её в узел у самого хоботка клеща. Плавными движениями потягивайте паразита вверх, не скручивая его, чтобы не оторвать головку.После извлечения кровососа ещё раз вымойте руки с мылом и обработайте ранку дезинфицирующим средством.Как быть, если оторвалась головка клещаГоловка имеет вид чёрной точки, поэтому вы заметите, что она отделилась. Если она осталась в ранке, протрите кожу ватой или бинтом, смоченным дезинфицирующим средством.Затем удалите головку стерильной иглой, предварительно прокалённой на огне.Чего делать нельзяМногие народные средства на самом деле неэффективны и даже опасны. Нельзя:Брать паразита голыми руками, когда удаляете его с человека или животного. Нужно надеть перчатки или хотя бы полиэтиленовый пакет.Лить на клеща масло, бензин, клей, вазелин, алкоголь, зубную пасту или лак для ногтей, чтобы задушить его. Пока вы будете ждать, что паразит начнёт задыхаться и вылезет, пройдёт много времени. А ещё из-за нехватки воздуха он может пустить слюну в ранку. Это увеличит риск инфекции.Поджигать клеща. Этот метод так же бесполезен, как и предыдущий. Паразит не вылезет, вы просто подпалите его и обожжётесь сами.Нажимать на клеща, когда он находится на коже. Так вы только выдавите из него слюну, и она попадёт в кровь.Как поступить с клещомНе выбрасывайте его после извлечения. Поместите паразита в баночку с мокрой ваткой, плотно закройте крышкой. Хранить клеща можно в холодильнике, но не больше 1–2 дней, иначе кровосос просто умрёт.Отвезите кровопийцу в любую клинику, где делают анализ клеща. Анализ платный, но в государственных поликлиниках обычно дешевле, чем в частных.Так вы узнаете, инфицирован клещ или нет. Результат будет известен через 1–4 дня, точное время спрашивайте непосредственно в лаборатории. Если паразит заразный, вы сможете быстро начать курс лечения.Отправить клеща на анализ нужно в течение двух суток. Паразит обязательно должен быть живым. Только в этом случае можно выявить инфекцию.Если нет возможности сделать проверку, сожгите паразита. А за состоянием укушенного внимательно наблюдайте, чтобы не пропустить симптомы клещевого энцефалита или боррелиоза.Когда нужно срочно обращаться к врачуХорошо бы сразу после того, как увидели на теле присосавшегося клеща. Если вы этого не сделали, то в следующих случаях в больницу нужно идти обязательно.В течение 3–14 дней рядом с укусом появилась сыпь. Это может быть признаком клещевого боррелиоза. Даже если пятна со временем прошли, вы всё ещё в опасности.Появились симптомы как при гриппе. Обычно это озноб, лихорадка, слабость, боль в мышцах и суставах, головная боль. Они могут указывать на клещевой боррелиоз или энцефалит.Укус покраснел и воспалился.Если в вашем районе зарегистрированы случаи клещевого энцефалита, не дожидайтесь результатов анализа клеща на инфекцию. Сразу обращайтесь к врачу-инфекционисту. Нужно будет провести экстренную профилактику в первые сутки или хотя бы в течение трёх суток.Как предотвратить укус клещаОтправляясь в поход или просто на прогулку в лес, соблюдайте меры предосторожности, и никто вас не покусает.Обработайте одежду, обувь, палатки, сумки и другое снаряжение спреем, содержащим перметрин 0,5%. Для клещей это вещество смертельно опасно. Тщательно следуйте инструкции.Нанесите на тело репеллент с одним из этих действующих веществ: пикардин, диэтилтолуамид, масло эвкалипта лимонного. Не забудьте внимательно прочитать инструкцию.Избегайте мест, где чаще всего сидят клещи, — высокой травы и кустарников.Носите плотную одежду с длинными рукавами. Лодыжки, талия и запястья должны быть прикрыты, чтобы в зазор между телом и одеждой не заполз клещ.Осматривайте одежду ваших спутников и свою каждые пару часов. Если нашли клеща — удалите, а лучше сожгите его.По возвращении домой ещё раз тщательно проверьте все вещи. Затем просушите их в сушилке для белья в течение 10 минут или просто повесьте проветриваться естественным путём.Палатки, сумки, рюкзаки, обувь тоже осмотрите и просушите, если есть возможность.Примите душ как можно быстрее. Если клещ на теле, но не успел прикрепиться, вода смоет паразита.