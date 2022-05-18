Химики рассказали, какие вредные соединения вдыхает человек при готовке шашлыка

Популярное мероприятие, которым сопровождаются почти каждые выходные теплого сезона – жарка шашлыка, может оказывать серьезное негативное влияние на здоровье повара. Это происходит из-за различных соединений, в том числе и канцерогенных, которые образуются в процессе.Совместное исследование польских и американских химиков, позволило выяснить, что содержание вредных частиц в воздухе увеличивается при сжигании мусора, работе автомобильного двигателя и при жарке мяса, шашлыка или барбекю.А в случаях лесных пожаров или длительного, связанного с безветрием смога над городом – концентрация частиц превышает предельно допустимую в десятки раз, и это оказывает самое серьезное воздействие на здоровье населения.Под влиянием солнечных лучей образуются нитрофенольные соединения. Это органические, но очень опасные для здоровья вещества. Они поражают все органы, вызывая при разовом отравлении проблемы со связыванием кислорода и гемоглобина.При небольшом количестве нитрофенолы вызывают дерматиты, аллергические реакции органов дыхания и зрения. А при регулярном вдыхании приводят к гибели или изменению клеток легких, проще говоря – провоцирует возникновение злокачественных новообразований.«Последствия воздействия нитрофенольных соединений вызывает достаточно серьезные нарушения на клеточном уровне», – предупреждают исследователи.