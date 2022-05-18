12 признаков, что ваши надпочечники скоро откажут из-за стресса

Далеко не все специалисты в мире признают, что надпочечники могут «уставать» и истощаться. Но и отрицать тот факт, что длительный, хронический стресс негативно влияет на работу эндокринной системы — нельзя.Надпочечники — это органы гормональной системы. Они выделяют целый ряд гормонов, часть из которых, в частности — адреналин, норадреналин и кортизол, отвечают за стрессовые реакции организма. Изначально природой было задумано, что стресс — это полезная вещь. Он позволяет мобилизоваться в момент опасности, и реализовать программу выживания — «беги или бейся». Активность надпочечников позволяет усилить частоту сокращений сердца, участить дыхание, чтобы дать мышцам нужный им кислород и питание для боя или быстрого бега (если силы противников не равны).В сегодняшнее время стресс организму человека больше вредит, чем помогает. Нам не нужно биться за пищу, жилье и потомство, убегать от хищников. Но в любых непонятных ситуациях, когда мы нервничаем, возбуждены или волнуемся, включаются стрессовые реакции. Естественно, что постоянная работа на «повышенных оборотах» истощает организм и сами надпочечники. Чем этого грозит, «Доктор Питер» уточнил у врача-невролога Евгения Мосина и патофиозиолога Елены Парецкой.Стрессы бывают разныеСтресс — это защитная реакция организма в ответ на внешние воздействия. Но провокаторами этих реакций могут выступать различные стрессорные факторы. От этого зависит, как реагирует тело и психика, насколько быстро истощаются ресурсы. Варианты могут быть следующими:физический стресс — это запредельные нагрузки, которые приводят к переутомлению, сильной усталости;температурный стресс — сильный перегрев или переохлаждение, приводящий к серьезным проблемам организма;психоэмоциональный стресс, связанный с тяжелыми потрясениями, переживаниями, психическими перегрузками;связанный с воздействием химических веществ, токсинов, неблагоприятной экологией и т.д.Когда стресс из острого и кратковременного влияния переходит в постоянный, хронический процесс, возникают серьезные проблемы. Постоянное напряжение истощает все системы организма, включая сами надпочечники.Может возникать нарушение работы надпочечников, их недостаточность, которую иногда называют не совсем корректным термином — «синдром усталости надпочечников». Уставать органы, конечно, не могут, они предназначены для непрерывной работы всю человеческую жизнь. Но вот патологии, связанные с такой активностью надпочечников — возможны.Стресс — процесс стадийныйЧтобы возникли серьезные проблемы в эндокринной системе в целом и в надпочечниках в частности, необходимы месяцы и даже годы пребывания в постоянном стрессе. Если день изо дня вы в постоянном перегрузе, чувствуете себя загнанной лошадью и не можете отдохнуть даже в отпуске, это проблема. Когда стресс воздействует непрерывно, еще со стадии тревоги, в самом начале, надпочечники работают усиленно, выделяя порции гормонов, подстегивая тело к действиям (даже если не нужно ни убегать, ни обороняться).Выработка повышенных порций кортизола поддерживает высокий уровень обмена, стимулирует его. Но если стрессорные факторы не прекращают влияние, надпочечники рано или поздно буквально загоняют организм. Страдает уровень глюкозы в крови, натрия и калия, повышается давление, страдает сердце, нервная система постоянно возбуждена. Может произойти срыв.Признаки опасного стрессаУсиленное выделение кортизола может провоцировать серьезные проблемы. Но начинаются они с казалось бы безобидных жалоб:Нарушился сон — вы с трудом засыпаете и утром буквально восстаете из постели усилиями воли.Вам снятся кошмары, вы постоянно просыпаетесь от любого шороха.Вас раздражает свет, резкие звуки, кашель соседа за стеной, плач ребенка и т.д.При резком вставании у вас кружится голова, периодами возникает дурнота.Часто подскакивает давление, возникает головная боль.Вы потеряли аппетит или, наоборот, постоянно хотите есть.Вы стали скрипеть зубами во сне.Ваше чувство юмора пропало, шутки окружающих раздражает и злят.Вы стали подозрительны, вам кажется, что вас обижают или смеются над вами.Простуды стали частыми и затяжными, обостряется герпес, возникают проблемы здоровья.Интимная жизнь не радует или возникают проблемы (нет желания, возникают осечки, нет оргазма).«Посыпались» волосы, ногти, кожа бледная, тусклая, с прыщами.И это далеко не все признаки стресса, а самые частые, которые могут причудливо комбинироваться у людей между собой. При появлении похожих симптомов стоит пройти полное обследование, проконсультироваться с терапевтом или эндокринологом, неврологом. Если стресс не зашел далеко, помочь могу отдых, смена деятельности, психотерапия и режим, питание.