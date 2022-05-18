Силовые нагрузки помогают в борьбе с лишним весом не хуже чем кардио

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Как правило, люди, стремящиеся избавится от лишних килограмм, выбирают для себя мягкие варианты нагрузок, чаще всего, аэробика. Это может быть оправдано лишь в случае заботы о суставах. Если же стоит цель похудеть – силовые тренировки отлично подходят для этогоАмериканские физиологи детально изучили процессы, происходящие при нагрузках и могут утверждать, что для организма приемлем любой вариант нагрузок. При условии ограничений в питании, разумеется.«Если вы ходите похудеть, то должны сокращать количество поступающих калорий», – рассказал научный сотрудник, работающий над этим. «Тренировки с отягощениями помогают улучшить результат диеты и добиться значительных изменений», – добавил ученый.Исследование доказывает, что не имеет значения, насколько интенсивна общая нагрузка в единицу времени, главное – итоговые цифры. Не всем людям комфортно заниматься на беговой дорожке или крутить педали тренажера по 40-60 минут. Таким худеющим можно увеличивать нагрузку, и физкультура, занимая меньшее количество времени, будет приносить тот же результат.Кроме этого, силовые тренировки очень важны, так как позволяют избежать потерь мышечной массы во время похудения, что может быть следствием ограничений питания. В таком случае избавление от лишней массы будет более здоровым.