Силовые нагрузки помогают в борьбе с лишним весом не хуже чем кардио
Американские физиологи детально изучили процессы, происходящие при нагрузках и могут утверждать, что для организма приемлем любой вариант нагрузок. При условии ограничений в питании, разумеется.
«Если вы ходите похудеть, то должны сокращать количество поступающих калорий», – рассказал научный сотрудник, работающий над этим. «Тренировки с отягощениями помогают улучшить результат диеты и добиться значительных изменений», – добавил ученый.
Исследование доказывает, что не имеет значения, насколько интенсивна общая нагрузка в единицу времени, главное – итоговые цифры. Не всем людям комфортно заниматься на беговой дорожке или крутить педали тренажера по 40-60 минут. Таким худеющим можно увеличивать нагрузку, и физкультура, занимая меньшее количество времени, будет приносить тот же результат.
Кроме этого, силовые тренировки очень важны, так как позволяют избежать потерь мышечной массы во время похудения, что может быть следствием ограничений питания. В таком случае избавление от лишней массы будет более здоровым.
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