Как пережить сезон аллергий: правила и советы

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В разгаре время цветения, прекрасное для всех «гражданских», и невыносимое для людей, реагирующих на пыльцу слезами да чиханием. На пять главных вопросов об аллергии ответила врач аллерголог-иммунолог Мария Грахова.Год «дебютов» и противный календарьПервое, о чем мы спросили специалиста – действительно ли прошлый год оказался для многих тюменцев дебютным, когда ранее не страдавшие от аллергии на пыльцу начали задыхаться и чесать глаза. Оказалось, так и есть: весной-летом 2021-го в Тюмени стояла столь сухая и жаркая погода, что деревья разошлись не на шутку, явив целую армию новообращенных аллергиков.«В прошлый сезон наблюдался пик цветения деревьев, к примеру, выявлена максимальная концентрация пыльцы березы, – отмечает специалист. – Из-за этого у многих в прошлом году впервые проявлялись симптомы поллиноза. Такой подъем заболеваемости, вы правы, связан с погодой. К счастью, эта весна нас радует более мягкими температурными показателями и обилием дождей».В сезоне-2022 пока обходится без серьезной концентрации пыльцы, за что спасибо регулярным дождям. Глядя на долгосрочный прогноз, можем надеяться и июнь пережить без жестких потрясений: прогноз показывает мягкие +20-25 и осадки.Что касается карты цветения, в Тюмени все стандартно, отмечает аллерголог. Середина апреля и май – это сезон цветения деревьев (основной аллерген у нас береза). Июнь и июль – это луговые травы (основной аллерген в нашем регионе – тимофеевка). В августе и сентябре основное беспокойство доставляют сорные травы (самые активные полынь и лебеда).Аллергия или ОРВИ?Одна из главных проблем, связанных с аллергией – это сложность с диагностикой, особенно если человек сталкивается с ней впервые. Насморк, кашель, головная боль, слезятся глаза. Что это? Простуда? Или поллиноз?Врач советует при возникновении сомнений во-первый измерить температуру. (при аллергии ее не бывает). Во-вторых, важно проанализировать, был ли контакт с больными людьми.А может быть с возможными аллергенами?Если в своих выводах вы больше склоняетесь в пользу аллергии, нужно обратиться к специалисту. Поскольку поставить окончательный диагноз может только врач.Как помочь себе«Главное – минимум бывать на улице, а после прихода умывать лицо, промывать нос. И обязательно обратиться к аллергологу, чтобы он назначил лечение!»– говорит врач.Что касается антигистаминных препаратов, дать универсальные советы относительно их выбора нельзя. Поскольку любой препарат будет усваиваться по-разному у каждого человека. Но лучше использовать более современные препараты, второго поколения и так называемые вторичные метаболиты.Ну и напоследок важные момент: не забывайте, что существует так называемая перекрестная аллергия. Это когда употребление в пищу тех или иных продуктов может запустить поллиноз или усилить его. К примеру, если у вас аллергия на деревья, не употребляйте в «горячий период» косточковые фрукты (яблоки, сливы, черешню, грушу и т.д.), а также орехи (особенно опасен фундук) и морковь с картофелем.Когда беспокойство вызывают луговые травы, уберите из рациона крупы (пшено, рис, манку), а также все изделия из пшеничной муки.При аллергии на сорные травы, постарайтесь не есть бахчевые культуры (баклажаны, кабачки, помидоры), а также подсолнечное масло и семечки.