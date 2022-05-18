Хочется все бросить и подать на развод: названы опасные признаки кризиса среднего возраста у мужчин и женщин

«Доктор Питер» разбирался, как понять, что вас или ваших близких накрыла не сезонная хандра, а кризис среднего возраста. А может, это время, когда стоит изменить свою жизнь, даже если ради этого придется все сломать и построить заново?«Все надоело, семья утомляет, работа не радует, хочется чего-то нового, другого, не такого…» Нередко такие мысли озвучивают в порыве откровения друзья и знакомые, да и вам они запросто могли приходить на ум. Что это — плохое настроение или кризис среднего возраста, и надо ли устраивать революцию под девизом «Я хочу жить по-другому»? Давайте разбираться.Бывает не у всех- Кризис среднего возраста — довольное затертое понятие, — отмечает врач-психиатр, психотерапевт Михаил Валуйский. — По-хорошему, кризисы бывают у всех — и неоднократно. Кризис двух, трех лет, подростковый и т.д. А вот «кризис среднего возраста» встречается не у всех. На самом деле, его можно охарактеризовать как состояние, при котором человек не знает, что ему дальше делать. То есть ДО этого момента человек хорошо понимал — как, зачем живет. А теперь просто не знает…В качестве примера врач приводит нередкую историю поколения нынешних 40-летних.- Это может быть бегство от нищеты, страха 90-х, жизнь в парадигме «всю жизнь надо упорно работать, чтобы не бояться голода для семьи», — поясняет Михаил Валуйский. — Либо кризис может случиться, если человек успешно выполнил программу, которую ему нарративно надиктовали в его детстве: «Ты пойдешь в школу, затем в институт, выйдешь замуж, родишь детей, купишь квартиру», но что делать дальше — он не знает. Он достиг спокойствия, безопасности, обеспеченности — и не знает, что делать дальше, для чего работать.Характерные признаки кризиса среднего возрастаощущение бессмысленности происходящего,раздражительность,усталость,чувство обмана и безрадостности.- До настоящих депрессивных эпизодов это не всегда дотягивает, но может перерасти в настоящую депрессию со всеми ее проявлениями, — предупреждает врач-психиатр.Опасные проявления кризисаПсихологи предупреждают, что серьезный кризис среднего возраста может перерасти не только в затяжную депрессию, но и проявиться физическими недугами.психолог, процесс-ориентированный терапевт, травматерапевт, перинатальный психолог- В этой серьезной гонке и попытке бороться с пустотой легко проиграть — не решая проблему, можно нажить новые, и довольно серьезные, — говорит психолог Юлия Притчина. — У мужчин нередко случаются инфаркты и инсульты в пятьдесят лет, а женщины это состояние могут заедать и набирать лишний вес. Еще один побочный эффект кризиса — когда взрослые состоявшиеся люди видят смысл жизни в своих детях, внуках и начинают принимать активнейшее участие в их жизни. Чему дети совершенно не рады, но родителям ведь важно быть нужными.Что делать с этим кризисом— Если мы говорим о потере смысла жизни, то на самом деле мы говорим о том, что человек просто не знает, как ему получать удовольствие, — объясняет врач-психиатр, психотерапевт Михаил Валуйский. — Ведь все, что человек в жизни делает, сводится к его желанию получать удовольствие — даже в тяжелой работе можно видеть смысл, укладывая в голове схему «вот какой я молодец, делаю такую сложную работу».Таким образом, разрешить кризис можно, только если научить себя новым способам это удовольствие получать.- Я говорю сейчас не про бесконечные путешествия в попытках сбежать от реальности, гедонизм, поиск другого спутника жизни, — говорит Михаил Валуйский. — Кризис среднего возраста НЕ решается через разрушение. А только через созидание — когда человек начинает понимать, что он не заложник какой-то программы. То, как диктовали ему жизнь родители, тяжелые обстоятельства — это не единственный в жизни путь. Можно открывать для себя новое, при этом не разрушая. Потому что в кризис среднего возраста больше всего хочется именно разрушать: развестись, бросить работу. Но это неправильный путь.Психотерапевт отмечает, что вовсе не призывает продолжать терпеть то, что стало невыносимым и неважным.- Терпеть, конечно, тоже не надо — но НЕ надо менять все именно из-за кризиса, — рекомендует врач. — Кризис — время открывать для себя новые дела, хобби, возможности быть кому-то полезным (может, открыть для себя что-то в волонтерстве или благотворительности). В кризисе среднего возраста очень хорошо работает забота о себе — занятия спортом, вопросы правильного питания. Здорово создать что-то свое — маленький, но бизнес. И абсолютно точно деструктивно уходить от кризиса, бежать в алкоголь, измены и так далее… Поэтому выход из кризиса среднего возраста — это понимание, как вам жить дальше. И очень полезно сделать это через созидание чего-либо.Найди свой «икигай»— Я предлагаю найти свой «Икигай», — рекомендует психолог Юлия Притчина. — Это понятие есть у японцев. Дословный перевод: «То, что будит меня по утрам». Это дело, в котором мы чувствуем себя реализованным — у любого человека есть таланты (не обязательно пение, танцы и написание стихов). Это какое-то качество, которое мы проявляем на протяжении всей жизни. И если это качество реализовано, оно возвращает смысл в жизнь человека. Когда вы находите то дело, ради которого хочется просыпаться по утрам, то кризис отступает. Уходит ощущение тоски, бессмысленности и желания что-то резко поменять. Возвращается энергия и желание жить.Забота о себеЕсли кризис среднего возраста вызван переживаниями о своей внешности (особенно это касается женщин), мыслями о приближающейся старости и недугах, то стоит всерьез задуматься об увеличении физической активности, советует спортивный эксперт.- Не устану повторять своим тренирующимся: «Молодость вашего тела только в ваших руках». И помочь себе отодвинуть этап старения можно, но только с помощью физической активности. Например:выполнять упражнения на улучшение осанки, такие как вытягивание позвоночника,тренировать самые глубокие мышечные волокна, отвечающие за соединение и прочность костей,практиковать дыхательные техники, такие как «дыхание ребрами» (диафрагмальное дыхание),выполнять упражнения на баланс (можно улучшить работу нервной системы).