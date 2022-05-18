Чем опасен столбняк и как им можно заразиться

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Столбняк - это острая инфекционная болезнь. Она характеризуется контактным путем передачи.Основная проблема в том, что эта болезнь повреждает нервную систему посредством выработки определенного токсина. Основной путь передачи - бактерия, которая живет в кишечнике жвачных животных и с испражнениями попадает в почву, и уже с землей попадает в человека. Происходит это из-за травмы, пореза, падения, в результате которого нарушается целостность кожных покровов, и человек приобретает эту инфекцию, которая начинает расти в его тканях.Стоит помнить об этом во время пребывания на даче или пикнике - любая рана, пусть даже самая маленькая, не всегда так безобидна, как нам кажется.Первоначальное проявления столбняка - сильнейший мышечный спазм. Дальше возникают судороги, гипоксия, угнетается сердечная деятельность. В результате наступает смерть, как правило, от асфиксииили вторичных осложнений. Инкубационный период - 6-14 дней, иногда до 30 дней. Чем короче инкубационный период, тем тяжелее протекает сама болезнь. Первоначально поставить этот диагноз не так сложно, потому что первыми симптомами будут общее недомогание, затруднение при глотании, а тяже тризм - затруднение работы жевательных мышц.При обнаружении симптомов столбняка люди подлежат госпитализации с интенсивной терапией, производится обработка ран, выкалывается противостолбнячная сыворотка, осуществляется дезинтоксикация. Самостоятельно, если есть подозрение на столбняк, можно использовать антибиотики, а также антисептики для первичной обработки раны. А классическая профилактика - это плановая вакцинация. Привила называется АДС-м.