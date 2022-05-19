Черный перец: полезен или нет?

По поводу пользы черного перца для здоровья было высказано немало вдохновляющих мнений, – но насколько обоснованными являются подобные утверждения?Современная наука предполагает, что черный перец действительно полезен для здоровья, в основном, благодаря алкалоиду под названием пиперин, придающему перцу его острый вкус. Кроме того, пиперин является антиоксидантом.Защита от свободных радикалов. Антиоксиданты – это молекулы, которые уничтожают вредные вещества, известные как свободные радикалы. Нездоровое питание, чрезмерное пребывание на солнце, алкоголь, курение – все это увеличивает количество свободных радикалов в организме. Их избыток, в свою очередь, грозит повреждением клеток, ускоренными процессами старения, проблемами со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак, артрит, астму и диабет.Лабораторные исследования на животных и клетках показали, что пиперин противодействует этим свободным радикалам. В одном исследовании на крысах было установлено, что животные, получавшие жирную еду, дополненную черным перцем или пиперином, имели значительно меньше маркеров повреждения свободными радикалами по сравнению с животными, получавшими только жирный корм без добавления перца.Противовоспалительные свойства. Пиперин обладает противовоспалительными свойствами – в исследованиях на животных он продемонстрировал способность уменьшать воспаление и боль у крыс с артритом.Усвоение полезных веществ. Черный перец помогает организму лучше усваивать определенные полезные соединения. Например, увеличивает биодоступность антиокиданта ресвератрола . Кроме того, может улучшить усвоение куркумина (активный ингредиент приправы куркумы). Также имеющиеся данные говорят, что черный перец может улучшить усвоение бета-каротина, соединения, содержащегося в овощах и фруктах, которое человеческий организм превращает в витамин А.Пиперин и рак. Черный перец способен проявлять противораковые свойства. Исследования в пробирке показали, что пиперин снижает репродукцию клеток рака молочной железы, предстательной железы и толстой кишки, а также способствует апоптозу (гибели) раковых клеток. Вдобавок пиперин дал в испытаниях многообещающий эффект минимизации множественной лекарственной устойчивости раковых клеток, снижающей эффективность химиотерапии.Полезен или нет? Данные о пользе черного перца являются довольно неопределенными, что отмечают сами ученые. Большинство исследований проводилось на клеточных культурах или на животных, и результаты такого рода экспериментов не всегда «переходят» на людей. Тем не менее, вы можете быть уверены, что добавление нескольких дополнительных щепоток перца в пищу вряд ли причинит вам вред, скорее может быть полезным.