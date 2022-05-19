Профессор Балыкова назвала 7 симптомов, которые появляются за неделю до внезапной сердечной смерти

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В Центре Алмазова врачи со всей России обсудили случаи необъяснимой смерти у молодых людей до 40 лет. Основной причиной указывается «кардиомиопатия».Два-три случая на 100 тысяч человек в возрасте 1 до 40 лет — примерно такую статистику озвучивают врачи, когда речь идет о внезапной сердечной смерти (ВСС). Также ВСС называют аритмической смертью, внезапной необъяснимой смертью. Однако перечисленных диагнозов в справке о смерти вы не обнаружите, чаще всего там будет указана «кардиомиопатия». Хотя, возможно, при посмертном вскрытии судебно-медицинские эксперты не смогли найти морфологических изменений, и кардиомиопатия — это скорее предположение, чем окончательная подтвержденная причина.В Европе существует практика в таких случаях не только стараться установить истинную причину, но и обследовать кровных родных умершего молодого человека, чтобы исключить наследственные заболевания. Кардиомиопатия, по некоторым данным, может иметь наследственную природу. В России такой практики нет, вероятно, из-за того, что количество умерших по необъяснимым причинам не так уж велико. Однако наследственные болезни — это всегда история с продолжением, которая может передаваться из поколения в поколение.Руководитель Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков, детский кардиолог, доктор медицинских наук, профессор.- В европейских семьях, которые столкнулись с потерей близкого молодого человека, врач собирает анамнез, уточняет личный анамнез и данные исследований умершего, приобщает записи электрокардиограммы во время остановки сердца, изучает историю болезни родных, — рассказал на проходящем в НМИЦ им. В. А. Алмазова V Инновационном Петербургском медицинском форуме Руководитель Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков, детский кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Леонид Макаров. — Также используется генетическая аутопсия (посмертное исследование тела — прим. ред.), так как в 40 процентах случаев кардиомиопатия имеет наследственные корни.Подобных масштабных исследований в России не проводится. Есть мнение, что из-за того, что на страну приходится чуть больше 2700 подобных смертей, не стоит вкладывать в это деньги. А они немалые, так как предполагает открытие специализированных клиник, где могли бы проходить обследование родные умерших.- Возможно, в перспективе появятся негосударственные клиники, которые будут этим заниматься, — предположил Леонид Макаров.Кардиомиопатия, по сути, это целый перечень идиопатических (неизвестного происхождения) заболеваний миокарда. В сердечных клетках — кардиомиоцитах происходят дистрофические и склеротические процессы, из-за этого прогрессирует сердечная недостаточность и аритмии.Есть мнение, что косвенными причинами кардиомиопатии могут быть не только генетические факторы, но и перенесенные вирусы, спровоцировавшие миокардиты.директор Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарева (Саранск), доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН- Меняются только вирусы, если в 1970-1980-х это были энтеровирусы, то после их сменили аденовирусы, вирус гепатита С, а сейчас это коронавирусы, — рассказала директор Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарева, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Лариса Балыкова.Профессор подчеркнула, что есть данные, что более 50 процентов миокардитов могут вызывать вирусы Коксаки, особенно это часто происходит у спортсменов из-за повышенных физических нагрузок. По словам эксперта, за неделю до внезапной сердечной смерти люди жаловались на одни и те же симптомы:боли в груди,нарастающее утомление,расстройства желудочно-кишечного тракта,чувство нехватки воздуха,боль в ушах или шее,неясные недомогания,симптомы ОРВИ.- Эти данные подтверждены несколькими исследованиями, — поясняет Лариса Балыкова. — Но в любом случае, все эти симптомы должны интерпретировать врач.Лариса Балыкова привела несколько реальных примеров, когда у подростков обнаруживали миокардит, хотя у них могли отсутствовать жалобы со стороны сердца. Дети говорили о необычной утомляемости, нарастающей усталости, иногда появлялась сыпь, которую могли спутать с аллергической реакцией, и только после обследования установить, что связана она с проблемами сердца.- Но изменения могут быть неспецифические, особенно по данным ЭКГ, если речь идет о спортсменах, — предупреждает профессор Балыкова. — Золотой стандарт диагностики миокардита — МРТ, но в некоторых случаях даже оно может ошибаться. Из-за того, что у спортсменов иногда наблюдается неишемический фиброз миокарда.Если миокардит обнаружили вовремя, то спустя 3-6 месяцев при грамотной терапии от него не останется и симптома. Врачи считают, что помимо терапии очень важно соблюдать покой.