Неожиданная польза клюквы для здоровья

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Регулярное употребление клюквы может принести серьёзную пользу нашему организму. К такому выводу пришли исследователи из США.Американские учёные утверждают, что клюква способна не только обеспечивать профилактику заболеваний мочевыводящих путей и поддерживать микробиом кишечника, но и влиять положительно на наше здоровье другими способами. Новые исследования показали, что замороженные сухие ягоды клюквы, превращённые в экстракт, обеспечивают сердечно-сосудистые преимущества. В концентрированной форме они улучшают кровоток, расширяя или сужая кровеносные сосуды.Вазолидация представляет собой расширение кровеносных сосудов. Существуют некоторые пищевые методы добиться этого эффекта. Сосуд являет собой мышцу. Когда мы находимся в состоянии стресса, он тоже напрягается и сужается. А при его расширении кровь лучше попадает к разным органам. Сужение сосудов и нарушение протока крови вызывает гипертонию, которая грозит инсультом и инфарктом.Исследование показало, чтобы ежедневное употребление двух пакетиков экстракта замороженной клюквы, представляющих собой эквивалент одной чашки свежих ягод, обеспечивает добровольцам более существенные преимущества в деле укрепления сердечно-сосудистого здоровья, чем у группы на плацебо. Хотя клюква не является «волшебным препаратом» от всего, она может многое сделать. И наука всё больше узнаёт об удивительных преимуществах этих ягод для нашего здоровья. Причём они начинают становиться очевидными уже после одного месяца регулярного употребления клюквы в виде ягод, сока или в каких-то других её формах.