Какие продукты могут понижать и повышать давление: список кардиолога

Наши пищевые привычки могут прекрасно помогать контролировать давление, причем неважно, кто вы — гипотоник или гипертоник. Кардиолог Владимир Пирожников рассказал, что надо есть, чтобы чувствовать себя отлично.Артериальная гипертензия (высокое давление), безусловно, считается значимым фактором риска инфаркта миокарда и инсульта, но не стоит забывать и про другую угрозу: пониженное давление. Не все знают, что сердечно-сосудистые патологии возможны и у гипотоников. Да, они встречаются реже, но все же не следует терять бдительность. Независимо от того, в какую сторону от нормы отклонены цифры на вашем тонометре, за давлением надо следить всем — как гипертоникам, так и гипотоникам.Правильное питание — один из залогов сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. В частности, на уровень артериального давления оказывает влияние:структура меню,частота приема пищи,размер съедаемой порции,количество потребляемой жидкости.Изменяя рацион и вырабатывая полезные пищевые привычки, можно улучшать свое самочувствие, даже если уровень артериального давления уже является повышенным или пониженным.Врач-терапевт, кардиолог — аритмолог, функциональный диагност, эксперт по кардионеврологии. Специалист клиники НАКФФКакие продукты могут повышать давлениеповаренная соль,добавки, приправы, содержащие натрий (он задерживают жидкость, увеличивая ее объем в организме, вспомним знаменитую фразу — «вода — рабыня натрия»);крепкий чай, кофе, так как они повышают тонус сосудов, увеличивают частоту сердечных сокращений;энергетики;сладкое — торты, пирожные, печенья, чем жирнее, тем выше риск;жирное — колбаса, бекон, сало;любая сладкая выпечка;газированные напитки с высоким содержанием сахара;замороженные полуфабрикаты (зачастую содержат много сахара, натрия, насыщенных жиров для сохранения и усиления вкуса);алкогольные напитки;продукты, содержащие витамин B12 — морепродукты и субпродукты;витамин С — петрушка, облепиха, картофель, помидоры, болгарский перец, яблоки, ананасы, цитрусовые;витамин E — яйца, печень, говядина, орехи, злаки, яблоки, шиповник, капуста.Если кровяное давление повышено, то обязательно нужно есть больше продуктов с содержанием калия, магния, кальция. Особенно полезны в этом случае бананы, фасоль, семечки подсолнечника, шпинат.Важная деталь: при дефиците витаминов В12, С и Е возможно даже развитие гипотонии, то есть пониженного артериального давления. Поэтому так важно питаться разнообразно.«Существует ряд продуктов, которые могут резко повышать артериальное давление и есть их „с лечебной целью“ стоит только при условии, если точно известно, что плохое самочувствие вызвано пониженным артериальным давлением», — рассказывает кардиолог.К ним относятся:черный кофе,крепкий черный чай,горький черный шоколад,соленые продукты (соленый сыр, консервированные соленые и маринованные овощи, соленая рыба),чернослив, курага,мед,гранатовый сок.Про рацион гипотониковПри пониженном артериальном давлении также важно корректировать рацион и режим питания. Существует несколько пищевых привычек, которые способствуют повышению кровяного давления:необходимо есть чаще, но небольшими порциями,употреблять больше жидкости (это приводит к увеличению объема циркулирующей крови и, как следствие, повышает артериальное давление),при этом дополнительно увеличивать объем потребляемой жидкости нужно в жаркую погоду и при физических нагрузках,необходимо сократить употребление алкоголя во избежание риска обезвоживания и развития гипотонии.Гипотоникам в рацион можно включать:свежие овощи и салаты из них с добавлением соли (важно помнить, что ВОЗ рекомендовано употребление соли не более 5 г в сутки!),отваренные или запеченные овощи;разнообразные крупы,фрукты, сухофрукты в ограниченном количестве;мясо, птицу, рыбу (предпочтение следует отдавать нежирным сортам),сыры, молочные, кисломолочные продукты;хлеб, выпечку, сладкое (в ограниченном количестве),кофе и кофеинсодержащие напитки,яйца,специи, острые приправы.- Важно отметить, что распространенная ошибка гипотоников — стремление повысить артериальное давление с помощью жирной, жареной, очень острой пищи — всего того, что рекомендуется ограничивать гипертоникам. Такая пища плохо влияет на состояние ЖКТ, может вызывать повышение уровня холестерина (в особенности, за счет «плохих» фракций), что, в свою очередь, вместо желаемого эффекта, наоборот, создаст дополнительные проблемы со здоровьем, — пояснил кардиолог.Также стоит знать, что и гипертоникам, и гипотоникам одинаково полезны свежие овощи, орехи, зелень, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирное мясо, птица и рыба. Помните, что правильное питание помогает сохранять сердце здоровым, защищает от появления анемии, ожирения, сахарного диабета и других проблем со здоровьем. Поэтому старайтесь следить за своим меню, заключил эксперт.