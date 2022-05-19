Какие продукты могут понижать и повышать давление: список кардиолога

Наши пищевые привычки могут прекрасно помогать контролировать давление, причем неважно, кто вы — гипотоник или гипертоник. Кардиолог Владимир Пирожников рассказал, что надо есть, чтобы чувствовать себя отлично.

Артериальная гипертензия (высокое давление), безусловно, считается значимым фактором риска инфаркта миокарда и инсульта, но не стоит забывать и про другую угрозу: пониженное давление. Не все знают, что сердечно-сосудистые патологии возможны и у гипотоников. Да, они встречаются реже, но все же не следует терять бдительность. Независимо от того, в какую сторону от нормы отклонены цифры на вашем тонометре, за давлением надо следить всем — как гипертоникам, так и гипотоникам.

Правильное питание — один из залогов сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. В частности, на уровень артериального давления оказывает влияние:

структура меню,

частота приема пищи,

размер съедаемой порции,

количество потребляемой жидкости.

Изменяя рацион и вырабатывая полезные пищевые привычки, можно улучшать свое самочувствие, даже если уровень артериального давления уже является повышенным или пониженным.

Врач-терапевт, кардиолог — аритмолог, функциональный диагност, эксперт по кардионеврологии. Специалист клиники НАКФФ
Какие продукты могут повышать давление

поваренная соль,

добавки, приправы, содержащие натрий (он задерживают жидкость, увеличивая ее объем в организме, вспомним знаменитую фразу — «вода — рабыня натрия»);

крепкий чай, кофе, так как они повышают тонус сосудов, увеличивают частоту сердечных сокращений;

энергетики;

сладкое — торты, пирожные, печенья, чем жирнее, тем выше риск;

жирное — колбаса, бекон, сало;

любая сладкая выпечка;

газированные напитки с высоким содержанием сахара;

замороженные полуфабрикаты (зачастую содержат много сахара, натрия, насыщенных жиров для сохранения и усиления вкуса);

алкогольные напитки;

продукты, содержащие витамин B12 — морепродукты и субпродукты;

витамин С — петрушка, облепиха, картофель, помидоры, болгарский перец, яблоки, ананасы, цитрусовые;

витамин E — яйца, печень, говядина, орехи, злаки, яблоки, шиповник, капуста.

Если кровяное давление повышено, то обязательно нужно есть больше продуктов с содержанием калия, магния, кальция. Особенно полезны в этом случае бананы, фасоль, семечки подсолнечника, шпинат.

Важная деталь: при дефиците витаминов В12, С и Е возможно даже развитие гипотонии, то есть пониженного артериального давления. Поэтому так важно питаться разнообразно.

«Существует ряд продуктов, которые могут резко повышать артериальное давление и есть их „с лечебной целью“ стоит только при условии, если точно известно, что плохое самочувствие вызвано пониженным артериальным давлением», — рассказывает кардиолог.

К ним относятся:

черный кофе,

крепкий черный чай,

горький черный шоколад,

соленые продукты (соленый сыр, консервированные соленые и маринованные овощи, соленая рыба),

чернослив, курага,

мед,

гранатовый сок.

Про рацион гипотоников

При пониженном артериальном давлении также важно корректировать рацион и режим питания. Существует несколько пищевых привычек, которые способствуют повышению кровяного давления:

необходимо есть чаще, но небольшими порциями,

употреблять больше жидкости (это приводит к увеличению объема циркулирующей крови и, как следствие, повышает артериальное давление),

при этом дополнительно увеличивать объем потребляемой жидкости нужно в жаркую погоду и при физических нагрузках,

необходимо сократить употребление алкоголя во избежание риска обезвоживания и развития гипотонии.

Гипотоникам в рацион можно включать:

свежие овощи и салаты из них с добавлением соли (важно помнить, что ВОЗ рекомендовано употребление соли не более 5 г в сутки!),

отваренные или запеченные овощи;

разнообразные крупы,

фрукты, сухофрукты в ограниченном количестве;

мясо, птицу, рыбу (предпочтение следует отдавать нежирным сортам),

сыры, молочные, кисломолочные продукты;

хлеб, выпечку, сладкое (в ограниченном количестве),

кофе и кофеинсодержащие напитки,

яйца,

специи, острые приправы.

- Важно отметить, что распространенная ошибка гипотоников — стремление повысить артериальное давление с помощью жирной, жареной, очень острой пищи — всего того, что рекомендуется ограничивать гипертоникам. Такая пища плохо влияет на состояние ЖКТ, может вызывать повышение уровня холестерина (в особенности, за счет «плохих» фракций), что, в свою очередь, вместо желаемого эффекта, наоборот, создаст дополнительные проблемы со здоровьем, — пояснил кардиолог.

Также стоит знать, что и гипертоникам, и гипотоникам одинаково полезны свежие овощи, орехи, зелень, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирное мясо, птица и рыба. Помните, что правильное питание помогает сохранять сердце здоровым, защищает от появления анемии, ожирения, сахарного диабета и других проблем со здоровьем. Поэтому старайтесь следить за своим меню, заключил эксперт.
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