Врач Чернышова назвала правильный способ определить свою норму воды

Количество воды, которое можно рассматривать как дневной норматив, зависит от веса человека, напомнила терапевт Надежда Чернышова.В своем интервью Чернышова назвала правильный способ определить свою норму воды – для этого нужно знать свой вес.«Максимальная ежедневная норма воды составляет 30 миллилитров на килограмм веса», - уточнила терапевт.Чернышова добавила, что пить воду следует без фанатизма – употреблять влагу важно, однако не менее важно избегать питья через «не хочу». В неадекватно большом количестве вода вредит организму и самочувствию.«Избыток воды нарушает концентрацию солей, а низкая концентрация минералов в крови чревата тяжелыми состояниями вплоть до остановки сердца», - сообщила врач.Дополнительно медик проинформировала, что если вода употребляется в нормальном, не чрезмерном количестве, но все равно способствует отечности, у человека можно заподозрить проблемы с почками, почечную недостаточность. Здоровому организму употребление достаточного количества воды как раз помогает не страдать отеками.