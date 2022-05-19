Врач Чернышова назвала правильный способ определить свою норму воды
В своем интервью Чернышова назвала правильный способ определить свою норму воды – для этого нужно знать свой вес.
«Максимальная ежедневная норма воды составляет 30 миллилитров на килограмм веса», - уточнила терапевт.
Чернышова добавила, что пить воду следует без фанатизма – употреблять влагу важно, однако не менее важно избегать питья через «не хочу». В неадекватно большом количестве вода вредит организму и самочувствию.
«Избыток воды нарушает концентрацию солей, а низкая концентрация минералов в крови чревата тяжелыми состояниями вплоть до остановки сердца», - сообщила врач.
Дополнительно медик проинформировала, что если вода употребляется в нормальном, не чрезмерном количестве, но все равно способствует отечности, у человека можно заподозрить проблемы с почками, почечную недостаточность. Здоровому организму употребление достаточного количества воды как раз помогает не страдать отеками.
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