Диетолог раскритиковала диету по группам крови

Российский диетолог Анастасия Тараско не согласна с утверждением американского ученого Питера Д’Адамо, который написал исследование о том, что человеку нужно выбирать продукты, соответствующие его группе крови.Эксперт из США считает, что группа крови и пищеварительная система связаны исторически – еще со времен предков. Он разработал списки запрещенных и разрешенных продуктов для каждой группы крови, пишет РИА «Новости».Анастасия Тараско заявила, что диета по группе крови не имеет доказательной базы, так же как и питание по Дюкану, Акита, а также «Кремлевская» диета и «Палео». Она напомнила, что похудеть, не потеряв здоровье, можно с гипо- или нормокалорийным рационом, в котором учитываются возраст, пол, вес, физическая активность и другие показатели худеющего.Диетолог добавила, что в случае различных диет вес уходит за счет сокращения калоража пищи, но когда человек возвращается к привычному рационы, масса тела тоже возвращается. А некоторые виды диет категорически противопоказаны определенным группам людей, поэтому она рекомендует обратиться к врачу перед тем, как менять свое меню.