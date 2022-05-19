Диетологи: Употребление моркови позволяет снизить уровень холестерина

Один из самых распространенных в мире корнеплодов таит в себе множество витаминов и микроэлементов, которые приносят массу пользы нашему организму. Морковь можно употреблять в любом виде, это в любом случае пойдет во благо.«Обыкновенная морковь – прекрасный поставщик растворимой клетчатки и бета-каротина», – рассказывает диетолог Лиза Янг. Специалист считает, что этот состав благоприятно действует не только на органы пищеварения, но и на сердце с сосудами.Употребление моркови позволяет организму самоочищаться, снижая уровень плохого холестерина и уменьшая вероятность возникновения бляшек в сосудах. А витаминный состав корнеплода, в частности, обилие витамина А, позволяет укрепить сердце и помогает ему работать.Привлекательности моркови добавляет ее уникальность. Ее можно употреблять сырой или после термообработки: варить, жарить, запекать. Она отлично подходит для перекуса, позволяет получить нужное организму количество клетчатки.Британскими докторами доказано: 25 гр клетчатки в сутки – и сосуды будут в тонусе, показатели глюкозы и холестерина придут в норму. Одна средняя морковка обеспечит 20% этого количества. Поэтому при любой готовке блюда из овощей надо добавить в него оранжевый корнеплод, который улучшит вкус блюда и поможет здоровью.