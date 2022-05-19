Врачи перечислили продукты, которые часто содержат в себе антибиотики

В список продуктов, которые содержат в себе антибиотики и могут вызывать развитие резистентности к ним со стороны человеческого организма, оказались внесены в том числе курятина и сыр.Врачи – нутрициолог Дарья Русакова и терапевт Наталья Лазуренко – рассказали в беседе с журналистами, что определенные продукты часто содержат в себе антибиотики. Таковыми, по словам медиков, являются продукты на основе молока, а также продукты животноводства и птицеводства.«В производстве молочных продуктов зачастую используют антибактериальные препараты, чтобы они не портились. В животноводстве – чтобы животные не болели, это относится и к курице, и к мясу», - заметила кандидат медицинских наук Дарья Русакова.Специалист пояснила, что продукция из мяса и птицы может содержать большие дозы антибиотиков, если забой осуществляется без соблюдения нужных технологий.«Содержащие антибиотики молочные продукты, курица и мясо вызывают устойчивость к этим лекарствам».Терапевт Лазуренко добавила в своем комментарии Ura.ru, что с большой вероятностью заполучить такую устойчивость можно, если часто есть сыр. Этот продукт выделяется в ряду молочных изделий тем, что часто содержит в себе изрядные количества антибиотиков. Медик заявила: людям с такими проблемами, как синдром раздраженного кишечника, кандидоз (молочница), лучше отказаться от употребления сыра.