Чувствительность к запахам влияет на выбор продуктов питания для всех приемов пищи

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Еда важна человеку не только для обеспечения энергией для жизнедеятельности. Сенсорное удовольствие, которое дает вкусная пища, оказывает также существенное влияние.Недостаток этого удовольствия провоцирует дальнейший выбор не самой полезной еды.Это выяснили исследователи, в результате эксперимента на здоровых добровольцах. Людям был предложен один из трех вариантов завтрака – овсяная каша без добавок, либо с подсластителями, либо с ароматом ванили. По калорийности порции были одинаковыми, и чувство сытости после них тоже было примерно на одном уровне.Но, обнаружилось, что люди, получившие пустую овсянку, далее в течение дня невольно выбирали такие продукты, которые могли обеспечить им определенные вкусовые ощущения: больше сладкого или пряного. Те же, кто съел овсянку с какими-то наполнителями более спокойно ели в дальнейшем.«Выбор продуктов питания обусловлен нашим стремлением к тому, чтобы пища была разнообразной», – отмечает один из исследователей.Но ученые предупреждают о том, что такое увлечение может спровоцировать проблемы с лишним весом, когда человек ест не для насыщения, а для получения удовольствия. Особенно диетологов настораживает тот факт, что многочисленные замены сигаретам, которыми увлекаются современные люди, содержат множество подсластителей и ароматизаторов.Курение такого рода часто провоцирует употребление острой, соленой и жареной пищи, что является вредным для здоровья.