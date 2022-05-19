Врачи напомнили о смертельно опасных дачных ранах

Врач-невролог Петр Труханов напомнил о том, какие опасности могут поджидать на даче. Он предупредил, что на участке с высокой вероятностью может быть столбнячная палочка - основной возбудитель столбняка - смертельно опасной болезни, поражающей нервную систему.Заражение происходит при попадании грязи или земли на открытую рану. Стоит предельно внимательно относится даже к самым маленьким ранкам и порезом, хотя большинство и привыкло не обращать на такие травмы никакого внимания. Столбнячная палочка попадает в землю с фекалиями животных, потому вероятность того, что она повсюду - очень велика, как отмечает Труханов. Так же заразиться этой инфекцией можно от укуса животного.«Эта бактерия может быть в составе микрофлоры кишечника человека или животного, не принося организму никакого вреда. Но стоит только ей попасть на поврежденный участок кожи, как стремительно начинается развитие болезни», — уточнил невролог.Доктор также рассказал о том, что после укуса животного или травмы с последующим проявлением симптомов столбняка, стоит незамедлительно обратиться к врачу.«Пациенту вводят противостолбнячную сыворотку, область раны вскрывают хирурги, а область поражения насыщают кислородом. Столбнячная палочка не может размножаться в таких условиях, — объясняет доктор. — Если же начались сильные судороги и нарушения дыхания, то прогноз на выздоровление не самый благоприятный, показатель смертности достигает 50 процентов. Для врачей-реаниматологов это настоящая работа за жизнь пациента».