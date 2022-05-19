Закаливание: какая польза для организма?

Нутрициолог Ольга Угрюмова рассказала, как правильно закаливать организм ребенка и какая польза от таких процедур для иммунитета.Не секрет, что гораздо легче и проще не лечить болезни, а предупреждать их. Для этого нужно постоянно и серьезно работать над укреплением иммунной системы и повышением ее защитных свойств. Правильное закаливание может дать реальный оздоровительный эффект.«Смысл закаливания в многократно повторяющихся однотипных нагрузках, чаще всего холодовых, в результате чего включаются защитные реакции иммунной системы, а значит повышается и устойчивость к простудным заболеваниям, в первую очередь», — говорит эксперт.Но вместе с укреплением иммунитета есть и другие приятные «побочные» эффекты: улучшается аппетит, нормализуется пищеварение, повышается умственная и физическая работоспособность, настроение становится заметно лучше.Однако если закаливание проводить неправильно, оно может навредить. Какие правила важно знать и соблюдать? Самое главное — закаливать можно только здорового ребенка! Начинать процедуры лучше в летний период.Не делайте больших перерывов. Процедуры закаливания должны быть регулярными. Выработайте определенную систему, например, обливание прохладной водой через день.Слишком большие перерывы и хаотичность процедур не только уменьшают сопротивляемость организма, но и могут привести к обратному эффекту.Еще одно важное правило — постепенность. Увеличивайте холодовые нагрузки постепенно, не нужно сразу же начинать с обливаний ледяной водой.Помимо холодных обливаний, в качестве закаливающих процедур также можно использовать гимнастику, массаж, воздушные и водные ванны, плавание, рефлексотерапия, сауна, баня.