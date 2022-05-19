Экстракт ананаса поможет в лечении деменции

Ананасовый экстракт может оказать помощь в деле борьбы с болезнью Альцгеймера, как установили учёные из Индии. Данный вывод подтверждается исследованиями с участием животных.Добытый из стебля ананаса экстракт, как показало исследование ученых из Lovely Professional University в штате Пенджаб, имеет потенциал в деле улучшения симптоматики болезни Альцгеймера - неизлечимого нейродегенеративного заболевания, сопровождающегося стойкой потери памяти из-за повышенного уровня бета-амилоидного белка в головном мозге. Жертвы деменции плавно теряют память и независимость, а на последних стадиях они уже не способны реагировать на окружающие события, поддерживать разговор и принимать пищу самостоятельно.Болезнь Альцгеймера неизлечима, не существует никаких средств даже замедлить её развития. И вот теперь индийские учёные установили, что соединение бромелаин может положительно влиять на некоторые поведенческие симптомы у мышей, обладающих специфической разновидностью болезни Альцгеймера. И всё это подтверждено результатами биохимических и гистологических исследований тканей под микроскопом.Биохимические исследования включали оценку активности ацетилхолинэстеразы - фермента, который регулирует нейротрансмиссию и антиоксидантные параметры в мозге мышей. При воздействии бромелаина они значительно улучшились. Также отмечены и улучшения показателей уровня ферментов бета-секретазы, бета-амилоида, мозгового нейротрофического фактора, фактора некроза опухоли-альфа и интерлейкина-6 после воздействия бромелаином на мозг.