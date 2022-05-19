Как активировать выработку коллагена в организме: 4 простых совета диетолога

Скорректируйте свой рацион, откажитесь от вредных привычек и начните уже высыпаться — и быть может, вам никогда не придется скупать коллаген в виде биодобавки.

Коллаген — очень важный для нашего организма белок: он нужен и для здоровья суставов, профилактики целлюлита, восстановления после тренировок, для нормальной работы кишечника и для молодости и красоты кожи.

Поэтому многие женщины пытаются пить различные БАДы с содержанием этого микроэлемента. Насколько это имеет смысл — вопрос спорный.

Впрочем, есть другой подход: своему организму можно помочь, если внедрить в жизнь привычки, способствующие естественной выработке коллагена. Об этом рассказывает диетолог Лиза Афинская.

Что поможет выработке коллагена

Продукты с аминокислотами

По словам специалиста, в состав коллагена входят глицин, пролин и гидроксипролин. Поэтому имеет смысл добавить в свое меню продукты с этими аминокислотами. Это, например:

Бобовые;

Соевые продукты;

Птица;

Рыба;

Яйца;

Молочные продукты;

Мясо.

Витамин С

Аскорбиновая кислота очень важна для нормальной выработки коллагена. Поэтому стоит также обратить внимание на следующие продукты:

Болгарский перец;

Ягоды;

Листовая зелень;

Цитрусы;

Дыня;

Брокколи.

Помидоры.

Кстати, важно помнить, что некоторые продукты мешают нормальному усвоению витамина С. Дело в том, что в ряде овощей есть особенный фермент — аскорбатоксидаза. Это «антивитамин», который мешает аскорбиновой кислоте нормально усваиваться. Фермента очень много в кабачках и огурцах.

Поэтому летний салат с огурцами, помидорами зеленью, увы, не самый полезный вариант — аскорбиновая кислота из последних двух продуктов просто не усвоится как следует.
Продукты с цинком

Кроме того, подчеркивает Афинская в своем телеграм-канале, для синтеза коллагена необходим цинк. Его много в следующих продуктах:

Фасоль;

Тыквенные семечки;

Нут;

Морепродукты;

Курица;

Кешью.

На этот микроэлемент стоит обратить особенное внимание хотя бы потому, что его дефицит очень распространен: цинка, по статистике, не хватает 60% населения России. Между тем, нехватка микроэлемента приводит к выпадению волос, бесплодию и хронической усталости.
Продукты с антиоксидантами

Наконец, помочь синтезу коллагена поможет еда с антиоксидантами.

Антиоксидант — это молекула, которая способна препятствовать протеканию опасных для организма цепных реакций, которые запускаются свободными радикалами. По сути, антиоксиданты — это своеобразные защитные щиты для нашего здоровья.

Добавляйте в рацион эти продукты — и коллаген в вашем организме будет вырабатываться активней:

Приправы — гвоздика, мята, корица, розмарин;

Ягоды — брусника, ежевика, клюква, облепиха;

Зеленый чай;

Какао.

Что убережет коллаген от разрушения

Кроме стимуляции синтеза коллагена, можно сделать все для его сохранения. Диетолог Афинская советует:

Пользоваться солнцезащитными кремами перед каждым выходом на улицу и защищать лицо от солнца с помощью головного убора. Но и это не все.

Еще стоит сократить количество сахара в рационе — его переизбыток способен замедлять процесс производства коллагена.

Также постарайтесь регулярно высыпаться — выделяйте на отдых не менее 7 часов в день.

Не курите и держитесь подальше от накуренных помещений, так как пассивное курение тоже негативно влияет на коллаген.

Наконец, научитесь беречь свою психику: хронический стресс может снизить выработку коллагена из-за выработки кортизола.
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