Как активировать выработку коллагена в организме: 4 простых совета диетолога

Скорректируйте свой рацион, откажитесь от вредных привычек и начните уже высыпаться — и быть может, вам никогда не придется скупать коллаген в виде биодобавки.Коллаген — очень важный для нашего организма белок: он нужен и для здоровья суставов, профилактики целлюлита, восстановления после тренировок, для нормальной работы кишечника и для молодости и красоты кожи.Поэтому многие женщины пытаются пить различные БАДы с содержанием этого микроэлемента. Насколько это имеет смысл — вопрос спорный.Впрочем, есть другой подход: своему организму можно помочь, если внедрить в жизнь привычки, способствующие естественной выработке коллагена. Об этом рассказывает диетолог Лиза Афинская.Что поможет выработке коллагенаПродукты с аминокислотамиПо словам специалиста, в состав коллагена входят глицин, пролин и гидроксипролин. Поэтому имеет смысл добавить в свое меню продукты с этими аминокислотами. Это, например:Бобовые;Соевые продукты;Птица;Рыба;Яйца;Молочные продукты;Мясо.Витамин САскорбиновая кислота очень важна для нормальной выработки коллагена. Поэтому стоит также обратить внимание на следующие продукты:Болгарский перец;Ягоды;Листовая зелень;Цитрусы;Дыня;Брокколи.Помидоры.Кстати, важно помнить, что некоторые продукты мешают нормальному усвоению витамина С. Дело в том, что в ряде овощей есть особенный фермент — аскорбатоксидаза. Это «антивитамин», который мешает аскорбиновой кислоте нормально усваиваться. Фермента очень много в кабачках и огурцах.Поэтому летний салат с огурцами, помидорами зеленью, увы, не самый полезный вариант — аскорбиновая кислота из последних двух продуктов просто не усвоится как следует.Продукты с цинкомКроме того, подчеркивает Афинская в своем телеграм-канале, для синтеза коллагена необходим цинк. Его много в следующих продуктах:Фасоль;Тыквенные семечки;Нут;Морепродукты;Курица;Кешью.На этот микроэлемент стоит обратить особенное внимание хотя бы потому, что его дефицит очень распространен: цинка, по статистике, не хватает 60% населения России. Между тем, нехватка микроэлемента приводит к выпадению волос, бесплодию и хронической усталости.Продукты с антиоксидантамиНаконец, помочь синтезу коллагена поможет еда с антиоксидантами.Антиоксидант — это молекула, которая способна препятствовать протеканию опасных для организма цепных реакций, которые запускаются свободными радикалами. По сути, антиоксиданты — это своеобразные защитные щиты для нашего здоровья.Добавляйте в рацион эти продукты — и коллаген в вашем организме будет вырабатываться активней:Приправы — гвоздика, мята, корица, розмарин;Ягоды — брусника, ежевика, клюква, облепиха;Зеленый чай;Какао.Что убережет коллаген от разрушенияКроме стимуляции синтеза коллагена, можно сделать все для его сохранения. Диетолог Афинская советует:Пользоваться солнцезащитными кремами перед каждым выходом на улицу и защищать лицо от солнца с помощью головного убора. Но и это не все.Еще стоит сократить количество сахара в рационе — его переизбыток способен замедлять процесс производства коллагена.Также постарайтесь регулярно высыпаться — выделяйте на отдых не менее 7 часов в день.Не курите и держитесь подальше от накуренных помещений, так как пассивное курение тоже негативно влияет на коллаген.Наконец, научитесь беречь свою психику: хронический стресс может снизить выработку коллагена из-за выработки кортизола.