Названы жирные продукты, которые помогают улучшить уровень холестерина в крови

При высоком уровне холестерина часто советуют изменить свой рацион, уменьшая в нем количество жирной еды, однако некоторые жирные продукты подтвердили свою способность улучшать состояние сосудов.Человеческому телу физиологически необходимо некоторое количество холестерина: данное жировое вещество, вырабатываемое печенью, задействуется в процессах выработки гормонов и построения клеточных мембран. Но для здоровья важно, чтобы уровень холестерина в организме не был высоким, в том числе, чтобы не увеличивалось содержание «плохого» холестерина, переносимого липопротеинами низкой плотности.Людям с повышенным холестерином часто рекомендуют для его снижения отказываться от жирных продуктов, но для нормализации его уровня важно стараться поддерживать здоровый рацион в целом – это означает, что в нем в определенном количестве должны присутствовать «правильные» жиры.Клиника Майо констатирует, что«существует несколько жирных продуктов, которые могут помочь улучшить показатели уровня холестерина, добиться его снижения».Жирная рыба. Статистически в странах, где люди традиционно едят больше жирной рыбы (например, в Средиземноморье, Гренландии и Японии), наблюдаются уменьшенные показатели сердечных заболеваний по сравнению со странами, где употребляют мало такой рыбы. Сельдь, скумбрия, сардины, красная рыба отличаются высоким уровнем жирных кислот омега-3, снижающих уровень триглицеридов (тип жира, содержащийся в крови). Благодаря этой особенности употребление жирной рыбы два-три раза в неделю сокращает подверженность гипертонии и тромбозу.Другие продукты с омега-3. По данным Heart UK,«омега-3 – это группа ненасыщенных жиров, которые нужны для сохранения здоровья сердца: употребление в пищу продуктов с их высоким содержанием помогает предотвратить сердечные приступы и инсульты».Продукты, которые содержат эти жирные кислоты – грецкие орехи, семена льна, кунжут, фасоль, цветная капуста, шпинат, брокколи, соевые бобы, некоторые растительные масла.Что еще помогает улучшить уровень холестерина в крови. Канадский фонд по борьбе с болезнями сердца и инсульта рекомендует воздерживаться от потребления продуктов с высокой степенью переработки, даже если в них меньше жира. Эксперты напоминают, что обезжиренные продукты часто бывают насыщены калориями, натрием и добавленным сахаромПомимо этого, медики настоятельно рекомендуют сокращать употребление алкоголя.