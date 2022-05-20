Названы жирные продукты, которые помогают улучшить уровень холестерина в крови
Человеческому телу физиологически необходимо некоторое количество холестерина: данное жировое вещество, вырабатываемое печенью, задействуется в процессах выработки гормонов и построения клеточных мембран. Но для здоровья важно, чтобы уровень холестерина в организме не был высоким, в том числе, чтобы не увеличивалось содержание «плохого» холестерина, переносимого липопротеинами низкой плотности.
Людям с повышенным холестерином часто рекомендуют для его снижения отказываться от жирных продуктов, но для нормализации его уровня важно стараться поддерживать здоровый рацион в целом – это означает, что в нем в определенном количестве должны присутствовать «правильные» жиры.
Клиника Майо констатирует, что
«существует несколько жирных продуктов, которые могут помочь улучшить показатели уровня холестерина, добиться его снижения».
Жирная рыба. Статистически в странах, где люди традиционно едят больше жирной рыбы (например, в Средиземноморье, Гренландии и Японии), наблюдаются уменьшенные показатели сердечных заболеваний по сравнению со странами, где употребляют мало такой рыбы. Сельдь, скумбрия, сардины, красная рыба отличаются высоким уровнем жирных кислот омега-3, снижающих уровень триглицеридов (тип жира, содержащийся в крови). Благодаря этой особенности употребление жирной рыбы два-три раза в неделю сокращает подверженность гипертонии и тромбозу.
Другие продукты с омега-3. По данным Heart UK,
«омега-3 – это группа ненасыщенных жиров, которые нужны для сохранения здоровья сердца: употребление в пищу продуктов с их высоким содержанием помогает предотвратить сердечные приступы и инсульты».
Продукты, которые содержат эти жирные кислоты – грецкие орехи, семена льна, кунжут, фасоль, цветная капуста, шпинат, брокколи, соевые бобы, некоторые растительные масла.
Что еще помогает улучшить уровень холестерина в крови. Канадский фонд по борьбе с болезнями сердца и инсульта рекомендует воздерживаться от потребления продуктов с высокой степенью переработки, даже если в них меньше жира. Эксперты напоминают, что обезжиренные продукты часто бывают насыщены калориями, натрием и добавленным сахаром
Помимо этого, медики настоятельно рекомендуют сокращать употребление алкоголя.
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