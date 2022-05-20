Британские исследователи: Ягоды клюквы замедляют старение мозга

С целью установить, оказывает ли клюква какое-либо нейропротекторное действие, британские специалисты инициировали исследование среди старшей возрастной группы. Участниками его стали люди в возрасте от 50 до 80 лет, у которых нет каких-либо проблем с когнитивными способностями.Эксперимент продолжался три месяца, участники были разделены на две группы. Половина ежедневно употребляла пищевую добавку, которая содержала порошок клюквы, эквивалентный 100 гр свежей ягоды. Вторая половина употребляла плацебо. Что и кому доставалось – участники не знали.По прошествии нужного времени среди участников эксперимента были проведены различные тесты, результаты которых ученые сравнили с аналогичными, проведенными до его начала. Оказалось, что группа, получавшая клюквенный порошок, в целом показала лучшие результаты по состоянию кратковременной памяти и кровообращения мозга.«Клюква богата не только флавоноидами, но и антоцианами – соединениями, которые придают ей красный цвет», – рассказали исследователи.Благодаря этому свежие ягоды оказывают такое позитивное влияние на состояние мозга. Кроме клюквы, такие соединения присутствуют в чернике, голубике и смородине. Клюква, в отличие от этих ягод еще и способна снижать уровень плохого холестерина, что подтверждается анализами крови участников.