Британские исследователи: Ягоды клюквы замедляют старение мозга
Эксперимент продолжался три месяца, участники были разделены на две группы. Половина ежедневно употребляла пищевую добавку, которая содержала порошок клюквы, эквивалентный 100 гр свежей ягоды. Вторая половина употребляла плацебо. Что и кому доставалось – участники не знали.
По прошествии нужного времени среди участников эксперимента были проведены различные тесты, результаты которых ученые сравнили с аналогичными, проведенными до его начала. Оказалось, что группа, получавшая клюквенный порошок, в целом показала лучшие результаты по состоянию кратковременной памяти и кровообращения мозга.
«Клюква богата не только флавоноидами, но и антоцианами – соединениями, которые придают ей красный цвет», – рассказали исследователи.
Благодаря этому свежие ягоды оказывают такое позитивное влияние на состояние мозга. Кроме клюквы, такие соединения присутствуют в чернике, голубике и смородине. Клюква, в отличие от этих ягод еще и способна снижать уровень плохого холестерина, что подтверждается анализами крови участников.
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