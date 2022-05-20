Эксперт объяснил тягу к сладкому и мучному
В случае нехватки магния, человек всегда будет хотеть скушать сладкое. В таком случае можно перекусить кешью или миндалем, что позволит восполнить дефицит вещества. Любовь к сдобе может свидетельствовать о нехватке хрома в организме. Его дефицит можно восполнить за счет употребления морепродуктов.
Если организм активно теряет натрий, например, при занятиях спортом, человека начинает тянуть скушать соленое. В таком случае стоит пить негазированную минеральную воду. Тяга к острой пище свидетельствует о проблемах с щитовидной железой.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://woman.rambler.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий