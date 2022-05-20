Врач Соломатина рассказала, какие помидоры вредны для здоровья

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Если помидоры содержат в себе высокие дозы нитратов, их поедание может серьезно навредить здоровью, предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина.Врач рассказала в интервью, какие помидоры можно без преувеличения считать вредными для здоровья. По словам Соломатиной, опасные овощи можно узнать по тому, как они выглядят в разрезанном виде.«Нужно обращать внимание на срез помидора. От продукта с множеством прожилок лучше отказаться», - поделилась рекомендацией медик.Соломатина уточнила, что обилие желтоватых жестких прожилок внутри помидора – это признак того, что овощ в процессе выращивания щедро «подкармливался» нитратами. Врач объяснила, что эти химикаты, используемые для ускоренного роста растений, образуют, попадая в человечески организм, другие соединения – нитриты. Влияние последних может быть очень опасным: например, нитриты способствуют видоизменению гемоглобина, который приобретает форму, не переносящую кислород.Также потенциально вредной особенностью помидоров является их свойство накапливать вещество соланин, являющийся растительным токсином.«Ешьте только спелые помидоры. Недоспевшие плоды могут содержать повышенную концентрацию вредных веществ», - поделилась Соломатина.Дополнительно врач проинформировала, что при некоторых болезнях помидоры могут быть противопоказаны или же их употребление сводится к минимуму. В числе таких недугов язвенная болезнь, гастрит, панкреатит, мочекаменная болезнь.