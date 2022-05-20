Врачи назвали повседневные привычки, из-за которых мы медленно, но верно теряем слух

Хотите сохранить чуткий слух до старости? Откажитесь от этих вредных привычек и не забывайте проходить профилактическое обследование хотя бы раз в год.Слух — один из самых важных органов чувств. Увы, мы нередко даже не задумываемся о том, насколько ценно иметь возможность слышать — и поэтому каждый день делаем то, что может рано или поздно лишить нас ее навсегда.О привычках, которые могут спровоцировать проблемы со слухом, рассказывают врачи.Прослушивание музыки в метроКто из нас не любит скоротать время в пути до работы или учебы, слушая музыку в наушниках? Как отмечает врач-отоларинголог Светлана Марнова, такая привычка может очень дорого обойтись:- Молодой человек в наушниках заходит в метро, рука тянется сделать звук в наушниках громче, дабы не слышать шум метро. Это одна из самых частых привычек, которые могут нанести вред слуху, — поясняет Марнова.Дело в том, что внутри нашего уха есть тысячи волосковых клеток, улавливающих звуки. Громкий звук может привести к гибели этих клеток, вследствие чего слух может снижаться или пропадать вовсе.Так вот именно в метро соблазн сделать звук громче особенно велик — иначе песен просто не услышишь из-за шума общественного транспорта.Заниматься самолечениемНа эти же самые клетки влияние могут оказывать и прием препаратов, подчеркивает Марнова. Например:Некоторые виды антибиотиков;Противомалярийные препараты;Аспирин;Противоопухолевые препараты;Противотуберкулезные средства;Некоторые из лекарств, которые используют для лечения коронавируса.Одно дело, если препарат вам прописал врач — указав необходимую дозировку и оценив все риски. Другое — если вы сами себе поставили диагноз и решили попить таблетки, не особо понимая, как они действуют. Доверяйте свое здоровье профессионалам и не занимайтесь самолечением, не рискуйте слухом.Лор-хирург, доктор медицинских наук, отоларинголог сети клиник «Столица»Пользоваться гарнитуройО том, как вредно громко слушать музыку в метро, уже было сказано выше. Однако не менее вредно использовать наушники в качестве гарнитуры для разговоров по телефону, отмечает лор Константин Добрецов.- Обычная речь человека варьируется в районе 50-55 дБ. Однако в последнее время появилась мода использовать беспроводную гарнитуру сотовых телефонов. Музыка в наушниках свыше 90 дБ приводит к негативному воздействию на слух, — поясняет врач.Когда вы общаетесь по гарнитуре, и ваш собеседник говорит недостаточно отчетливо или его заглушают посторонние звуки — велик соблазн сделать звук погромче. Как итог — негромкая вроде бы человеческая речь начинает «бить по ушам».Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Аудиолог.Ходить на концерты и дискотекиОт всех источников шума в жизни, конечно же, не убережешься. Но иногда мы по собственной воле идем туда, где будет слишком громко.- У всех нас разный образ жизни и условия труда, но некоторые люди сталкиваются с тем, что их жизнь или работа связана с постоянным шумом. Известно, что звуки с интенсивностью более 85 децибел, если их слушать ежедневно по несколько часов, губительны для нашего слуха, — отмечает старший научный сотрудник научно-исследовательского центра Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Екатерина Гарбарук.Именно с таким уровнем шума вы можете столкнуться на концерте или в ночном клубе. Но одно дело, если вы посещаете концертный зал или дискотеки не так часто. Другое — если вы проводите в таких местах каждые выходные и стараетесь держаться как можно ближе к колонкам.Использовать ватные палочкиЗапомните: ватные палочки не предназначены для очищения ушей.- Ни врачи оториноларингологи, ни сами производители ватных палочек не рекомендуют использовать ватные палочки для чистки ушей. Сера нужна нашему организму — она увлажняет и защищает слуховой проход от бактерий, грибков, пыли, грязи, случайного попадания насекомых. Ватные палочки для ушей не предназначены.Если мы начинаем ими пользоваться, сера вычищаться не будет — она только проталкивается, что может вызвать возникновение серной пробки. Палочками можно повредить кожу наружного слухового прохода, что в свою очередь может вызвать воспаление.У детей мы встречаем ситуации, когда мама, прочищая уши палочками, повреждает барабанную перепонку. Это очень тревожная ситуация — такие дети попадают к нам в стационар регулярно.Тем более не надо самостоятельно удалять серную пробку ватной палочкой. Если она появилась — надо обратиться к лор-врачу.Как же правильно чистить уши? Ухо — это самоочищающийся орган. Излишки серы удаляются из слухового прохода естественным путем, в том числе, когда работают челюсти в процессе разговора, приема пищи, зевания. Нам нужно только протирать ушную раковину, убирая серу, которая выходит из наружного слухового прохода.Есть люди у которых присутствует склонность к повышенной выработки серы — таким пациентам следует регулярно посещать врача с целью очищения слухового прохода, — отмечает врач.Не лечить простуду и высокое давлениеПростуду многие вообще не воспринимают как болезнь: мол, если ее не лечить — пройдет за неделю, а если лечить — то за неделю. Однако не стоит относиться к своему здоровью так легкомысленно, предупреждает Гарбарук:- При простудных заболеваниях, особенно если вас беспокоит ухо — не затягивайте визит к врачу. Это может привести к осложнениям одним из которых является ухудшение слуха. Обязательно своевременно обращайтесь к врачу.При этом, напоминает специалист, есть и другие болезни, которые могут спровоцировать ухудшение слуха:- К нарушениям слуха могут привести и другие проблемы со здоровьем — например гипертония, — отмечает врач.Так что не забывайте мерить давление и в случае чего принимать меры для того, чтобы снизить давление.Игнорировать тревожные симптомыИ здесь речь снова пойдет о пренебрежительном отношении к собственному здоровью. Если есть основания для беспокойств — нужно идти в больницу, а не ждать, что «само пройдет».- Если вам кажется, что у вас снижается слух, возникают проблемы с пониманием речи, ваши родные волнуются, что вы часто переспрашиваете и смотрите телевизор на большой громкости, то не надо ждать и терпеть — обратитесь к врачу-сурдологу.Родители, если ваш ребенок имеет задержку речевого развития, плохо реагирует на звуки или часто переспрашивает, не выполняет простые просьбы — проверьте слух у вашего малыша — посетите врача-сурдолога. Даже если в родильном доме результаты аудиотеста были хорошие. Чем раньше врач выявит снижение слуха — тем больше у врача возможностей помочь, — подчеркивает врач.КуритьКурение вообще штука очень вредная. И оказывается, сигареты вредят даже слуху:-В последнее время проводится много исследований, как отечественных, так и зарубежных, которые показывают, что у курящих людей в 1,5 раза чаще возникает ухудшение слуха, чем у некурящих. У курильщиков начинается ухудшение слуха в более молодом возрасте. Исследования показывают, что в пожилом возрасте у курильщиков острота слуха хуже, чем у некурящих ровесников, — поясняет Гарбарук.