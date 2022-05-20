Нужно ли хранить открытое подсолнечное масло в холодильнике: объясняет эксперт

По словам нутрициолога Ольги Череминой, емкость с подсолнечным маслом должна располагаться на кухне таким образом, чтобы на нее не попадал солнечный свет.Многие россияне убеждены: бутылку с подсолнечным масло после ее «распечатки» следует помещать в холодильник. Эксперт объяснила в интервью, что такое масло не должно подвергаться частым перепадам температур.«Подсолнечное масло нельзя подвергать заморозке и частым перепадам температур, так как это приводит к разрушению полезных веществ», - сообщила Черемина.Специалист добавила: если хочется, бутылку с маслом после открытия можно поместить в холодильник, найдя для нее место, где продукт не будет подвергаться чрезмерному охлаждению.«В таком случае лучше выбрать нижнюю полку холодильника», - заметила эксперт.Вне холодильника подсолнечное масло следует хранить в закрытом месте, которое не соседствует с плитой или батареей – к такому месту должен поступать прохладный воздух. Также масло обязательно нужно держать в темноте – на свету, будучи открытым, оно начинает быстро окисляться.В целом, считает Черемина, лучше не увлекаться жаркой на подсолнечном масле. Оно отличается большим количеством полиненасыщенных жиров, которые при высоких температурах могут преобразовываться в канцерогены. По словам медика, жарить на кокосовом или топленом масле полезнее – они лучше переносят нагрев.