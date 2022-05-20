Нужно ли хранить открытое подсолнечное масло в холодильнике: объясняет эксперт
Многие россияне убеждены: бутылку с подсолнечным масло после ее «распечатки» следует помещать в холодильник. Эксперт объяснила в интервью, что такое масло не должно подвергаться частым перепадам температур.
«Подсолнечное масло нельзя подвергать заморозке и частым перепадам температур, так как это приводит к разрушению полезных веществ», - сообщила Черемина.
Специалист добавила: если хочется, бутылку с маслом после открытия можно поместить в холодильник, найдя для нее место, где продукт не будет подвергаться чрезмерному охлаждению.
«В таком случае лучше выбрать нижнюю полку холодильника», - заметила эксперт.
Вне холодильника подсолнечное масло следует хранить в закрытом месте, которое не соседствует с плитой или батареей – к такому месту должен поступать прохладный воздух. Также масло обязательно нужно держать в темноте – на свету, будучи открытым, оно начинает быстро окисляться.
В целом, считает Черемина, лучше не увлекаться жаркой на подсолнечном масле. Оно отличается большим количеством полиненасыщенных жиров, которые при высоких температурах могут преобразовываться в канцерогены. По словам медика, жарить на кокосовом или топленом масле полезнее – они лучше переносят нагрев.
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