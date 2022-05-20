Генетик-метаболист Перес объяснила, с чем нельзя пить кофе

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Какие продукты плохо сочетаются с кофе и когда и почему надо разносить по времени прием пищи и кофе-брейк? На вопросы отвечают врачи.Польза кофе доказана учеными, этот напиток стимулирует перистальтику желудочно-кишечного тракта, считается хорошим антиоксидантом, желчегонным средством, но только при умеренном употреблении (1-2 чашки в день).Но также кофе не следует употреблять одновременно с некоторыми продуктами и жидкостями.Как же правильно пить кофе, чтобы получить от него пользу, а не вред? С какими продуктами его лучше не сочетать?сертифицированный клинический генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProКофе и молоко или творог- Кофеин практически нивелирует всю пользу кальция, то есть не дает ему усваиваться организмом, — рассказала врач-генетик-метаболист, нутрициолог Светлана Перес. — Все мы знаем, что молоко — не самый богатый кальцием продукт, но тем не менее пренебрегать даже этим количеством микроэлемента не стоит.Если вы хотите получать пользу от молочных продуктов, старайтесь не сочетать их с кофе во время одного приема пищи (творога и йогуртов это тоже касается).- Тоже самое относится и к кунжутному молоку, которое является чемпионом по содержанию кальция на 100 мл, — поясняет врач. — Польза от кальция сводится к минимуму при употреблении кофе на кунжутном молоке, то же самое касается и других ореховых напитков, но доля кальция в них меньше.- Между сырниками и кофе лучше выдержать паузу минимум в один час, — рекомендует и врач-эндокринолог Зухра Павлова. — Или как вариант — понимать, что в этот прием пищи вы просто наслаждались сырниками, а кальция доберете в следующий раз. Но только я не рекомендую очень часто прибегать к этой лазейке. Поберегите свой организм.Кофе и алкоголь- Кофеин маскирует алкогольную интоксикацию, оказывая бодрящее действие на организм, — рассказала Светлана Перес. — Но употребление кофе после спиртного крайне перегружает печень, и без того работающую на пределе из-за действия продуктов распада алкоголя. Также, сочетая кофе и алкоголь, вы рискуете выпить лишнего, но почувствовать это не сразу, а только утром. Похмелье будет ощущаться гораздо сильнее — алкоголь не успеет переработаться из-за повышенной нагрузки на печень.Кофе и мясо- Кофеин препятствует усвоению железа, которого довольно много содержится в мясных продуктах, особенно в красном мясе и субпродуктах. Правильно приготовленные мясные блюда не принесут никакой пользы, если вы будете пить кофе после их употребления.Также стоит пить кофе отдельно от продуктов, которые входят в топ-10 по содержанию железа:куриная печень (85 г в готовом виде) — 10 мг;говяжья печень (100 г в готовом виде) — 6,8 мг;белая фасоль (1 стакан в готовом виде) — 8 мг;чечевица (1 стакан в готовом виде) — 6 мг;шпинат (100 г в готовом виде) — 5 мг;семена чиа (2 ст. л.) — 4,4 мг;кунжут (3 ст. л.) — 4 мг;горький шоколад с содержанием 75-80% какао (28 г) — 3,5 мг;черная фасоль (1 стакан в готовом виде) — 3 мг;курага (50 г) — 3 мг;Особенно стоит воздержаться от кофе людям с явным дефицитом железа, железодефицитной анемией. Употребление кофе ухудшит ситуацию.Кофе и витамины- Кофе рекомендуется пить задолго ДО и намного ПОЗЖЕ приема витаминов, которые назначают врачи, — объясняет врач. — Кофеин мешает нормальному усвоению витаминов в необходимом для организма количестве. В первую очередь это касается витаминов:D, А, Е, РР (никотиновая кислота) и группы В.и микроэлементов:кальция,железа,калия,магния,цинка.«Кофейная поломка»- Есть генетические особенности усвоения кофе, — обращает внимание генетик-метаболист. — Носители «поломок» цитохрома CYP1A2, который расщепляет кофеин, будут более чувствительны к избыточному употреблению кофе. Для таких людей 1-2 чашки в день — это предел нормы.Также врач напоминает, что кофе должен быть натуральным, зерновым, желательно свежемолотым и свежеприготовленным.- Только тогда кофе будет полезен, а не вреден, — резюмирует Светлана Перес.