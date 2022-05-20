Как сохранить силу воли во время диеты

Психиатр, нарколог Вероника Сысоева раскрыла способы сохранить силу воли и не сорваться во время диеты. По словам эксперта, главное на пути к успеху — разобраться с желаниями, составить план и следовать ему.Прежде чем начать худеть, эксперт посоветовала определиться с мотивацией — для чего нужно худеть и ограничивать себя в питании. Одним из секретов успеха врач назвала умение находить радости не в еде и не в других людях. Также, отметила она, важную роль в процессе играет консультация с диетологом-эндокринологом.«Выберите под контролем специалиста не кратковременную диету, а наиболее подходящую систему питания, — посоветовала Сысоева. — Вариантов масса: раздельное, дробное питание, интервальная, кетодиета или другая индивидуально подобранная система поможет правильно питаться не только во время похудения, но и на протяжении всей дальнейшей жизни. Увы, никакие кратковременные диеты долго не работают. И даже наоборот, способствуют в перспективе еще большему набору веса».