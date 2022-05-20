Названа главная ошибка худеющих людей

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала главной ошибкой худеющих людей использование общих рекомендаций по диете, не зная причин набора веса. Так, человеку с инсулинорезистентностью нельзя делать разгрузочные дни на фруктах, а человеку с проблемами с щитовидной железой нужно для начала разобраться, в чем причина неправильной работы гормонов, и только после подбирать питание. Об этом врач-диетолог рассказала «Ленте.ру».Назначать диету самостоятельно опасная затея, предупредила Соломатина. В первую очередь, при желании похудеть необходимо пройти обследование и выяснить в норме ли у человека гормоны и пищевая система, объяснила она. Только после этого можно переходить к подбору питания.Он поднимет уровень глюкозы в крови из-за чего насыщение быстро пройдет.