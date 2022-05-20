Названа главная ошибка худеющих людей
Назначать диету самостоятельно опасная затея, предупредила Соломатина. В первую очередь, при желании похудеть необходимо пройти обследование и выяснить в норме ли у человека гормоны и пищевая система, объяснила она. Только после этого можно переходить к подбору питания.
Он поднимет уровень глюкозы в крови из-за чего насыщение быстро пройдет.
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