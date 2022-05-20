Продукты для снижения артериального давления
Овощи
Являясь важной частью рациона, овощи обязательны для больных с повышенным артериальным давлением. Они богаты питательными веществами и не содержат натрия, который является распространенным фактором, повышающим давление и способствующим нездоровому кровообращению.
Фрукты
Само собой, что и фрукты полезны! Гипертоникам рекомендуется есть продукты, богатые калием, такие как бананы, ягоды и авокадо. Но не переусердствуйте и съешьте их до 19:00 для достижения наилучших результатов.
Цельнозерновые
Эти продукты богаты пищевыми волокнами, что отлично подходит для людей с высоким уровнем холестерина и артериальным давлением. Цельнозерновые также помогают контролировать уровень сахара в крови.
Молочные продукты с низким содержанием жира
Кальций является еще одним питательным веществом, которое может помочь улучшить уровень артериального давления и кровообращение. Нежирные молочные продукты — хороший вариант, если вы хотите включить в свой рацион здоровый источник кальция.
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