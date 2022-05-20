Продукты для снижения артериального давления

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Повышенное давление - опасная патология, грозящая серьезными болезнями сердца. Снизить давление иногда помогают некоторые факторы образа жизни, включая и правильное питание.ОвощиЯвляясь важной частью рациона, овощи обязательны для больных с повышенным артериальным давлением. Они богаты питательными веществами и не содержат натрия, который является распространенным фактором, повышающим давление и способствующим нездоровому кровообращению.ФруктыСамо собой, что и фрукты полезны! Гипертоникам рекомендуется есть продукты, богатые калием, такие как бананы, ягоды и авокадо. Но не переусердствуйте и съешьте их до 19:00 для достижения наилучших результатов.ЦельнозерновыеЭти продукты богаты пищевыми волокнами, что отлично подходит для людей с высоким уровнем холестерина и артериальным давлением. Цельнозерновые также помогают контролировать уровень сахара в крови.Молочные продукты с низким содержанием жираКальций является еще одним питательным веществом, которое может помочь улучшить уровень артериального давления и кровообращение. Нежирные молочные продукты — хороший вариант, если вы хотите включить в свой рацион здоровый источник кальция.